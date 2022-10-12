Фото ⟩ На подстанции вспыхнул пожар: кафе и предприятия были вынуждены закрыться

В кафе «Mянни», которое расположено в зоне снабжения подстанции, день начался с неприятного сюрприза, в результате чего двери заведения не открылись. В зале в обычный час пик был только расстроенный администратор, который наблюдал, как клиенты разворачиваются у закрытой двери.

Известным заведением общественного питания, которое работает уже 31 год, управляет компания Kontakt AM. Директор компании и руководитель кафе Кристина Пену рассказала, что за эти годы заведение было закрыто только 25 декабря и 1 января. По оценке Пену, ущерб катастрофический, поскольку продукты, которые готовились на плите в шесть часов, остались наполовину сырыми и их пришлось выбросить в мусорное ведро. «Кроме того, продукты в обычном холодильнике идут на списание, и мы отменили сегодняшние заказы от партнеров», – перечислила Пену и добавила, что последние два с половиной года не были веселыми для компании.