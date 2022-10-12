Сегодня в семь часов утра в Центр тревоги поступило сообщение, что из подстанции на Рижском шоссе в Пярну валит черный дым. В результате пожара несколько десятков клиентов Elektrilevi на сутки остались без света.
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Фото ⟩ На подстанции вспыхнул пожар: кафе и предприятия были вынуждены закрыться
На подстанции вспыхнул пожар: кафе и предприятия были вынуждены закрыться
В кафе «Mянни», которое расположено в зоне снабжения подстанции, день начался с неприятного сюрприза, в результате чего двери заведения не открылись. В зале в обычный час пик был только расстроенный администратор, который наблюдал, как клиенты разворачиваются у закрытой двери.
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