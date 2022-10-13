ВИДЕО ⟩ Семья с тремя детьми за десять минут лишилась своего дома и имущества

Перед Катрин Луст открылось страшное зрелище: полыхающий жилой дом и его жители посреди поля. Днем 30 сентября, возвращаясь из магазина домой, мать троих детей Тийа увидела, что ее дом горит. Ей ничего больше не оставалось, кроме как наблюдать с края поля, как он догорает. Пока журналистка брала у жителей небольшое интервью, отец семейства уже возвращался домой. Однако, увидев издалека свой дом в огне, он не справился с управлением и съехал в кювет. 30-летняя Тийа и ее супруг Эглис, проживавшие в деревне Хермани, потеряли свое имущество примерно за десять минут. К счастью, их детей в это время не было дома.