Фото и видео ⟩ На шоссе Таллинн-Тарту дотла сгорел эвакуатор

Руководитель по связям с общественностью Ляэнеского спасательного центра Андра Вяэртмаа подтвердила, что во второй половине дня в Центр тревоги поступил вызов, в котором сообщалось, что в волости Ярва, в деревне Имавере, на перекрестке Пайя горит автомобиль.

На вызов отреагировали спасатели-добровольцы из Имавере, а также ближайшая команда профессиональных спасателей.

Когда спасатели Пыльтсамаа прибыли на место, они обнаружили, что горел эвакуатор, который полностью был уничтожен огнем. Вяэртмаа добавила, что автомобиль, который эвакуатор перевозил, частично поврежден.