Сегодня, 12 октября, спасателям поступил вызов на шоссе Таллинн-Тарту, где загорелся эвакуатор, перевозивший легковой автомобиль.
Фото и видео ⟩ На шоссе Таллинн-Тарту дотла сгорел эвакуатор
Руководитель по связям с общественностью Ляэнеского спасательного центра Андра Вяэртмаа подтвердила, что во второй половине дня в Центр тревоги поступил вызов, в котором сообщалось, что в волости Ярва, в деревне Имавере, на перекрестке Пайя горит автомобиль.
На вызов отреагировали спасатели-добровольцы из Имавере, а также ближайшая команда профессиональных спасателей.
Когда спасатели Пыльтсамаа прибыли на место, они обнаружили, что горел эвакуатор, который полностью был уничтожен огнем. Вяэртмаа добавила, что автомобиль, который эвакуатор перевозил, частично поврежден.
Спасатели ликвидировали пожар к 15:38. «Никто не пострадал, – уточнила она. – На вызов отреагировали спасатели-добровольцы из Имавере и профессиональные спасатели из Пыльтсамаа, которые также на месте регулировали движение».