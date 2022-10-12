Поставщик двух тысяч спальных мест для беженцев получит 17 миллионов евро

По словам генерального директора Департамента социального страхования Марет Марипуу, крышу над головой получают все прибывшие в Эстонию военные беженцы, которые обращаются с такой просьбой.

«Наша основная цель состоит в том, чтобы обеспечить людям, преодолевшим такой долгий и сложный путь, безопасное место, где можно остановиться. Приближающаяся зима может многократно увеличить поток прибывающих сюда беженцев. Поэтому мы ищем надежного партнера, в сотрудничестве с которым можно было бы расселить людей за очень короткий срок», – сказала Марипуу.

К участию в тендере приглашаются учреждения и предприятия, которые смогут гарантировать наличие 2000 спальных мест, которые должны быть расположены не более, чем по четырем адресам. Жилье должно находиться недалеко от центров сосредоточения публичных услуг.

Такие помещения станут местами временного проживания для беженцев, среди которых могут быть женщины, мужчины, пожилые люди и дети. Поэтому важно, чтобы рядом были места для времяпрепровождения с детьми, медицинские пункты, консультации и т.д.

Договор будет подписан с одним поставщиком на срок до шести месяцев с возможностью продления еще на два месяца. Предполагаемый объем договора составит 17 385 000 евро.

Детальные требования к средствам размещения описаны в опубликованных в регистре госпоставок базовых документах. Предложения надо представить не позднее 25 октября.

С начала войны Эстония временно разместила 20 000 военных беженцев, сейчас в местах временного размещения проживает 3500 человек, из них около 2000 на пароме «Isabelle». Срок действия договора «Isabelle» истекает 7 декабря. На оплату временного размещения было израсходовано 30 млн евро.