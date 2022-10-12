На проходивших в минувшие выходные в Риге последних в сезоне соревнованиях NEZ (North Europe Zone) эстонский дрифтер Ао Вайда занял второе место в общеевропейском зачете. Успешному завершению последней гонки этапа Кубка NEZ не помешала даже горящая покрышка.
Горящая покрышка не помешала эстонскому дрифтеру занять второе место по итогам сезона
В последнем заезде гонки у Ао Вайда загорелась покрышка, но соревнование из-за этого не отменили. Видео дрифта с горящей шиной смотрите здесь.
Как отметил Вайда, то, что во время езды загорелась покрышка, необычно, но ничего опасного в этом, к счастью, нет.
«Во время гонки покрышки сильно накаляются, пыль действительно может загореться. Для зрителей это крайне увлекательное зрелище, но водителю это особо не мешает, хотя и отвлекает внимание от трассы», - сказал он.
Последний этап сезона розыгрыша кубка NEZ прошел на трассе Бикерниеку в Риге. Лучший результат в общем зачете продемонстрировал латвийский гонщик Николасс Бертанс, эстонский гонщик Ао Вайда занял второе место, а латвийский гонщик Райвис Алкшарс занял третье место. Соревнования NEZ состояли из трех этапов, которые проходили летом в Финляндии, Эстонии и Латвии. Всего за сезон в чемпионате NEZ приняли участие 53 гонщика из Северной Европы, а последняя гонка состоялась 8-9 октября в Риге.
Ао Вайда выступает в Pro-классе с 2019 года. В 2022 году на чемпионате Эстонии по дрифту он занял второе место, в 2021 году – третье. Он является кандидатом с сборную Team Estonia Autosport 2022.