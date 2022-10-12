Комитет ООН обвинил Финляндию в нарушении прав детей

«У Финляндии есть обязанность и сила влияния, чтобы защитить финских детей в сирийских лагерях от непосредственной угрозы их жизни, вернув их на родину», – говорится в заявлении комитета.

Ранее комиссия пришла к аналогичному выводу в отношении французских властей и французских детей.

«Долгосрочное содержание детей-жертв в опасных для жизни условиях является бесчеловечным и унижающим обращением или наказанием», – признала комиссия в случае с Финляндией.

Комиссия, в состав которой входят 18 экспертов, следит за выполнением Конвенции о правах ребенка. Комиссия объявила о решении по делу, возбужденному от родственников шести финских детей, которые в настоящее время содержатся в лагере Аль-Холи на северо-востоке Сирии.

Родственники обратились в комиссию в 2019 году, и с тех пор трое детей смогли покинуть лагерь вместе с матерью по собственной инициативе и добраться до Финляндии.

«Остальные трое детей-жертв, в настоящее время в возрасте от пяти до шести лет, все еще находятся в закрытых лагерях, расположенных в зоне военных действий», – сообщили в комитете.

В ходатайстве родственников названы еще 33 финских ребенка, которые находятся в лагере без возможности получения юридической помощи.

Аль-Хо с населением 56 000 человек является крупнейшим из лагерей в регионе, где содержатся родственники подозреваемых в джихадизме, в основном женщины и дети.