Финляндия нарушила права финских детей, брошенных влачить жалкое существование годами в сирийских лагерях, заявил в среду Комитет ООН по правам ребенка.
Комитет ООН обвинил Финляндию в нарушении прав детей
«У Финляндии есть обязанность и сила влияния, чтобы защитить финских детей в сирийских лагерях от непосредственной угрозы их жизни, вернув их на родину», – говорится в заявлении комитета.
Ранее комиссия пришла к аналогичному выводу в отношении французских властей и французских детей.
«Долгосрочное содержание детей-жертв в опасных для жизни условиях является бесчеловечным и унижающим обращением или наказанием», – признала комиссия в случае с Финляндией.
Комиссия, в состав которой входят 18 экспертов, следит за выполнением Конвенции о правах ребенка. Комиссия объявила о решении по делу, возбужденному от родственников шести финских детей, которые в настоящее время содержатся в лагере Аль-Холи на северо-востоке Сирии.
Родственники обратились в комиссию в 2019 году, и с тех пор трое детей смогли покинуть лагерь вместе с матерью по собственной инициативе и добраться до Финляндии.
«Остальные трое детей-жертв, в настоящее время в возрасте от пяти до шести лет, все еще находятся в закрытых лагерях, расположенных в зоне военных действий», – сообщили в комитете.
В ходатайстве родственников названы еще 33 финских ребенка, которые находятся в лагере без возможности получения юридической помощи.
Аль-Хо с населением 56 000 человек является крупнейшим из лагерей в регионе, где содержатся родственники подозреваемых в джихадизме, в основном женщины и дети.
Большинство из них сирийцы или иранцы, но в лагере также находится около 10 000 женщин и детей боевиков Исламского государства из других стран.
Западным странам неоднократно предлагали принять обратно своих граждан, но они этого не хотели.
«Положение детей в лагерях нечеловечное: у них нет самого необходимого, таких как вода, еда и медицинское обслуживание, и их здоровье находится в опасности», – заявила член комитета Энн Скелтон.
Организация Save the Children предупредила в прошлом году, что в среднем двое детей умирают каждую неделю из-за условий в Аль-Холи. По данным ООН, за 18 месяцев в лагере произошло более ста убийств.
Комитет, чьи мнения и рекомендации не обязывают ни к чему, заявил, что Финляндия не учитывала интересы детей при оценке запросов родственников на репатриацию.
«Мы призываем Финляндию предпринять немедленные решительные шаги, чтобы спасти жизни этих детей и вернуть их домой, к своим семьям», – сказала Скелтон.