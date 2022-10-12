В среду, 12 октября, в 14:00 в Тарту столовая гимназии Хуго Треффнера открыла двери для студентов. Уже до открытия образовалась очередь, а после открытия очередь растянулась почти до входной двери.
Для подписчиков
Галерея ⟩ Большие очереди: открытие студенческой столовой вызвало ажиотаж
Большие очереди: открытие студенческой столовой вызвало ажиотаж
Акционерное общество Toidutorn, обеспечивающее школьное питание в гимназии Хуго Треффнера, предлагает студентам обед в школьной столовой каждый будний день с 14 до 16 часов. Первоначально это пилотный проект, и в конце октября компания рассмотрит, стоит ли держать студенческую столовую.