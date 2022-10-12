МИД Эстонии вызвал на ковер представителя Беларуси

В ответ на решение Беларуси о сокращении численности сотрудников посольства Эстонии в Минске ЭР устанавливает лимит состава белорусского представительства в Таллинне, в соответствии с которым в Эстонии могут продолжать работать один белорусский дипломат и один административно-технический сотрудник.

Министр иностранных дел Урмас Рейнсалу заявил, что белорусские власти причастны к жестокой войне России против Украины. «Российская армия использует белорусские боеприпасы, запчасти и территорию для нанесения авиаударов по Украине, что делает Лукашенко и белорусское руководство участниками войны», – добавил он.

Рейнсалу подчеркнул, что Эстония будет неуклонно поддерживать демократические усилия белорусской оппозиции и гражданского общества, чтобы нарушения прав человека и международного права в стране не остались незамеченными. «Мы видим, что количество политзаключенных продолжает расти, а режим Александра Лукашенко продолжает подавлять независимые СМИ. Международное сообщество должно и впредь выступать за безоговорочное и немедленное освобождение всех политических заключенных в Беларуси».

Чтобы голос демократической Беларуси был услышан на международной арене, Эстония организовала с лидером белорусской оппозиции в Генассамблеи ООН несколько дискуссий, в которых приняли участие представители разных стран, аналитических центров и компаний. «Мы планируем и дальше делать все возможное, чтобы голос оппозиции и белорусов, которые ценят демократию в целом, дошел до общественности», – подчеркнул Рейнсалу.