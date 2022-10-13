Десятого октября украинская столица и многие областные центры подверглись самым жестоким ракетным обстрелам с начала полномасштабной войны. Видимо, назначение Путиным командующим войсками РФ в Украине генерала Сергея Суровикина, известного отсутствием человечности, возымело эффект.
От редакции ⟩ В Украине орудует ракетный террорист, который не спас СССР
В резюме Суровикина есть интересный факт: будучи 24-летним капитаном, он командовал батальоном, который прорывал баррикады сторонников демократических преобразований на московских улицах во время попытки государственного переворота в августе 1991 года. На его совести трое погибших во время столкновений гражданских.
После провала путча ультракоммунистов, капитан Суровикин был арестован, провел несколько месяцев под стражей, но затем был отпущен. Московской прокуратуре показалось, что он лишь «выполнял приказы командования» (если он теперь выживет и предстанет перед судом, то, видимо, будет объясняться именно так).
Он, как и весь репрессивный аппарат КГБ, находившийся тогда в предкраховом состоянии, смог избежать справедливого наказания. Новая Россия не смогла отдать под суд тысячи таких «суровикиных», не смогла коллективно осознать, что именно такие люди усиливают худшее, что есть в народе России, и приглушают доброе, что в нем, бесспорно, тоже есть.
В этом назначении весь российский режим: свойственная настоящим человеконенавистникам горесть от утраты власти в рамках тоталитарного государства СССР, которое было способно топтать свободу и права личности в планетарных масштабах. И, конечно, незатухающее стремление восстановить былое величие. Все это зиждется на вере в силу как единственного мерила правды.
Глубокая импотенция этого мировоззрения заключается в непонимании серьезнейших изменений в мировом порядке, где настоящее влияние и престиж уже давно завоевываются культурами, экономическими и технологическими инструментами, а не танком и дурой-ракетой. В своей ненависти к США они так и не поняли, что американское кино, McDonalds, Facebook и Apple – это то, что по-настоящему завоевывает не территории, но сердца.
Даже тоталитарный гигант Китай прочувствовал этот тренд, причем давно и крайне тонко, поэтому влияние его превосходит в десятки раз российское, что, конечно, тоже заставляет беспокоиться любого гражданина свободной страны.
Реакционер Суровикин пытался защитить тоталитарный режим своими руками, не скупясь на жестокость, но потерпел поражение в 1991 году. Теперь, на излете путинской России, руководивший в недавнем прошлом кровавыми операциями в Сирии, 55-летний генерал будет стараться лучше, чем 31 год назад. С большой долей вероятности это будет означать возрастающее число жертв среди мирного населения Украины.
За неимением возможности вести успешное наземное наступление, командование войск РФ с согласия главы государства будет все больше воевать с детьми, которых мать ведет утром в садик; они будут вести бои с теплостанциями, пытаясь убить мирных жителей холодом.
Масштаб этих преступлений огромен и сравним с самыми страшными эпизодами Второй мировой войны. Из исторических свидетельств знаем о беспощадной бомбардировке нацистами Лондона, Варшавы и многих городов в Украине и России.
Нет иного решения, кроме одного: дать Украине самые современные оборонительные и наступательные вооружения, помочь закрыть недо над городами при помощи эффективных средств противоракетной обороны. Поддерживать всецело, пока Путин и его цепной пес Суровикин не канут в Лету.