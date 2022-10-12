Болезни, драки, суициды. Мобилизованные в России погибают, не добравшись до фронта

11 октября в военном следственном отделе СК по Тюменскому гарнизону изданию 72.RU сообщили, что в связи с гибелью мужчины возбуждено и расследуется уголовное дело, однако подробностей также не раскрыли. В среду портал NEFT со ссылкой на источники сообщил, что мужчине было 49 лет, он работал на предприятии ЖКХ. «Голое тело в пакете доставили в поселок и дали справку с подписью "Асфиксия"». В причинах смерти указано не «гибель во время боевых действий», не «суицид», а «иное», – утверждает издание.

28 сентября тело мужчины также обнаружили в военной части на юго-востоке Забайкальского края, сообщил портал Чита.ру. Факт смерти журналистам подтвердили в военном следственном отделе СК, однако других подробностей с тех пор не появлялось.

3 октября сообщалось о гибели мобилизованного в Новосибирском высшем военном командном училище. Информацию об этом подтвердила уполномоченный по правам человека в Новосибирской области Нина Шалабаева. По ее словам, мужчина умер во сне.

Позже в аппарате омбудсмена уточнили, что погибший – 35-летний уроженец Братска Александр Колтун.

Официальная причина смерти Колтуна в медзаключении – сердечный приступ, писало издание «Сибирь.Реалии» (внесено в реестр СМИ-«иноагентов» в России). Однако семья Колтуна заподозрила, что смерть была насильственной. Знакомые семьи рассказали журналистам, что на теле мужчины якобы были обнаружены гематомы и следы переломов.