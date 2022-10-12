Учителя обсудили с министром культуры проблему нехватки молодых педагогов

По мнению учителей и министра культуры повышение минимальной заработной платы учителей не решит вопрос нехватки молодых учителей. В свою очередь эта нехватка ставит под сомнение жизнеспособность культурной жизни и всего государства.

Об этом BNS сообщила Ассоциация учителей Эстонии. По словам министра культуры Пирет Хартман появление поколения молодых учителей является ключевой необходимостью, которая гарантирует жизнеспособность как образования, так и культуры. «Образование является важной частью культуры и наоборот. Мы должны подумать о том, как повысить роль культуры в образовании. Как обеспечить возможность учебных заведений приблизить учеников к культуре, как интегрировать её ещё больше в учебные программы. Но самое главное – это наличие мотивированного компетентного преподавателя», – сказала Хартман.

Координатор сети Ассоциаций учителей Мадис Сомелар признает, что дифференциация заработной платы учителей дала бы директорам школ возможность поощрять работу учителей (в том числе классных руководителей), которые вносят свой вклад в организацию учебных экскурсий и походов в сфере культуры и науки.

Также шла речь и мере культурного ранца (kultuuriranitsa meede). «Для учителя необходимо, чтобы мера культурного ранца распространялась и на учеников гимназий и профессиональных училищ. К тому же ассоциации учителей годами просят о возможности бесплатного посещения музеев и научных центров в рамках подготовки своих уроков и экскурсий. Для учителей является важным, чтобы государственная власть и местные самоуправления видели архивы и музеи обычной средой обучения. Чем основательнее подготовка учебной экскурсии, тем результативнее достижение учебных целей», – сказал Сомелар.