Фракция Эстонской консервативной народной партии (EKRE) в Рийгикогу внесла пять предложений по корректировке законопроекта об объявлении России страной-террористом, чтобы парламентское заявление не осталось только декларативным.
EKRE: объявление России страной-террористом не должно остаться рядовой декларацией
«Считаем необходимым дополнить текст заявления, чтобы оно не оставалось рядовой парламентской декларацией, а имело и практическое значение. Объявление России страной-террористом должно сопровождаться конкретными политическими шагами», – подчеркнул председатель EKRE Мартин Хельме.
По предложению фракции EKRE, в текст заявления Рийгикогу должен быть включен призыв ко всем государствам-членам Европейского союза и НАТО отозвать своих послов из Москвы, а также закрыть все другие дипломатические представительства в России, кроме посольства.
«Сокращение уровня дипломатических представительств посылает четкий и недвусмысленный сигнал о снижении международного статуса России. Это конкретный и понятный шаг по снижению дипломатического статуса России», – сказал Хельме.
По его словам, в заявлении также должен содержаться призыв не допускать граждан России к получению убежища в странах-членах ЕС и выдавать граждан, подлежащих мобилизации, в Россию. «По мнению силовиков, российские граждане, спасающиеся от мобилизации, представляют явную опасность, поскольку среди них есть и диверсанты, и провокаторы. У Эстонии и других стран ЕС нет морального обязательства помогать гражданам страны-агрессора, подавляющим большинством поддерживающих политику этой страны, – сказал Хельме.
По мнению фракции EKRE, в заявлении Рийгикогу следует также призвать правительство Эстонии проинформировать правительство России о решении Эстонии отказаться от дальнейшего процесса заключения договора о границе, если Россия потребует от эстонской стороны уступки законной территории.
"В ситуации, когда Рийгикогу понятно и обоснованно занимает очень четкую позицию относительно территориальной целостности Украины и подтверждает, что сдача насильственно отделенных от государства территорий не может и не должна быть признана, непонятно, почему сама Эстония до сих пор готова отказаться от территорий, насильственно отторгнутых от нас во время Второй мировой войны. О прекращении процесса капитуляционного соглашения о границе нужно заявить как политически, так и дипломатически", – сказал Хельме.
Согласно предложению EKRE о поправках, заявление Рийгикогу также должно содержать призыв к правительству Эстонии закрыть пограничный переход на эстонско-российской границе, чтобы свести к минимуму угрозу безопасности суверенитета и территориальной целостности Эстонии.
«Восточная граница Эстонии стала важным транспортным коридором для российских граждан и товаров. Это нарушение смысла и веса санкций против России. Также через восточную границу в Эстонию массово переезжают люди, имеющие паспорта нескольких стран, таких как Россия, Беларусь, Украина, Грузия, Армения, но чьи намерения мы не можем контролировать. Интенсивное движение на восточной границе представляет явную угрозу безопасности Эстонии», – пояснил Хельме.
Фракция EKRE также считает необходимым, чтобы в заявлении Рийгикогу содержался призыв к правительству Эстонии оперативно разоружить российских и белорусских граждан, находящихся в Эстонии.
«Около 80 тысяч граждан Российской Федерации находятся в Эстонии на законных основаниях. Тысячи из них вооружены. Признавая, что в России правит террористический режим, необходимо признать реальность того, что такой режим использует своих граждан в других странах в качестве инструментов своей политики. Граждане России и ее союзника Беларуси, имеющие оружие в Эстонии, представляют угрозу безопасности Эстонии и должны быть немедленно разоружены», – сказал Хельме.
Председатель EKRE опроверг слух о том, что часть фракции EKRE не поддерживает запланированное заявление в Рийгикогу. «До сих пор принцип в парламенте заключался в том, что поддержку проекту демонстрирует голосование, а не количество составителей. Наша фракция намерена поддержать заявление, и наши депутаты входят в число его инициаторов», – сказал Мартин Хельме.