EKRE: объявление России страной-террористом не должно остаться рядовой декларацией

«Считаем необходимым дополнить текст заявления, чтобы оно не оставалось рядовой парламентской декларацией, а имело и практическое значение. Объявление России страной-террористом должно сопровождаться конкретными политическими шагами», – подчеркнул председатель EKRE Мартин Хельме.

По предложению фракции EKRE, в текст заявления Рийгикогу должен быть включен призыв ко всем государствам-членам Европейского союза и НАТО отозвать своих послов из Москвы, а также закрыть все другие дипломатические представительства в России, кроме посольства.

«Сокращение уровня дипломатических представительств посылает четкий и недвусмысленный сигнал о снижении международного статуса России. Это конкретный и понятный шаг по снижению дипломатического статуса России», – сказал Хельме.

По его словам, в заявлении также должен содержаться призыв не допускать граждан России к получению убежища в странах-членах ЕС и выдавать граждан, подлежащих мобилизации, в Россию. «По мнению силовиков, российские граждане, спасающиеся от мобилизации, представляют явную опасность, поскольку среди них есть и диверсанты, и провокаторы. У Эстонии и других стран ЕС нет морального обязательства помогать гражданам страны-агрессора, подавляющим большинством поддерживающих политику этой страны, – сказал Хельме.

По мнению фракции EKRE, в заявлении Рийгикогу следует также призвать правительство Эстонии проинформировать правительство России о решении Эстонии отказаться от дальнейшего процесса заключения договора о границе, если Россия потребует от эстонской стороны уступки законной территории.