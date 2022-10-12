Самоуправление Резекне не сообщает, кто, когда и за какую сумму будет демонтировать в городе памятник, посвященный советской армии.
В Латвии не раскрывают, когда и за какую сумму снесут очередного «Алешу»
В самоуправлении лишь отметили, что демонтаж памятника, который находится в Резекне, на перекрестке аллеи Атбривошанс и улицы Латгалес, названного в народе «Алеша», будет осуществлен в установленном законом порядке согласно установленному сроку – до 15 ноября, однако не назвали ни выбранное для демонтажа предприятия, не выделенную на эти работы сумму.
Более конкретная информация о демонтаже памятника не распространяется публично, чтобы не создавать излишний ажиотаж, отметила оппозиционный депутат Инара Гроце.
По ее словам, депутаты правящей в городе партии «Согласие» опасаются, что в случае публикации информации во время демонтажа у памятника соберутся обе стороны – как те, кто хочет, чтобы памятник сохранили, так и те, кто хочет, чтобы его демонтировали. Гроце сказала, что с удовольствием увидела бы этот исторический момент, однако не уверена, будет ли ей об этом известно.
Ответственным за демонтаж Резекненская дума назначила руководителя управления по развития города Георгия Орлова.
В сентябре самоуправление сообщило, что после безрезультатного проведения двух конкурсов был проведен опрос цен, принимая во внимание указания связанных с демонтажем учреждений.
После демонтажа памятника скульптура и барельеф, а также вся исследовательская документация, будут переданы Латвийскому музею оккупации.