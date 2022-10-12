Об этом и не только - в тележурнале «Новости в 7». Каждый рабочий день в 19:00 ведущие программы Дмитрий Кукушкин и Майя Виленчик, и наши корреспонденты знакомят страну с важной и интересной информацией из разных уголков Эстонии и из-за рубежа.
«Новости в 7» за 12 октября: терминал СПГ «уплыл» из Эстонии, сельскохозяйственная выставка в Тарту и итоги рижской Недели моды
Сегодня в выпуске:
- Плавучий терминал сжиженного природного газа, через который также планируется подача газа в Эстонию, будет расположен не в Палдиски, а в Финлядии в Инкоо. Почему так сложилось, что делать и кто виноват - разбирался наш корреспондент
- Короткие новости: что вынуждает жителей Эстонии покупать краденое, кто оплатит стоимость питания в детсадах Таллинна и на какие марки автомобилей охотятся угонщики
- Чем можно заняться, выйдя на заслуженный отдых? Кто-то наслаждается «ничегонеделанием», а герой нашего репортажа из Нарвы занялся социальным предпринимательством и приглашает всех присоединиться
- Мировые новости: кому испортила жизнь неистовая «Джулия», что рекомендует Минздрав Финляндии и про тыкву-рекордсменку
- На днях в латвийской столице отгремело модное и стильное мероприятие сезона: Riga Fashion Week 2022. Все подробности мероприятия - в материале нашей съемочной группы
Эти и другие новости в выпуске информационного журнала «Новости в 7» на «Канале 7» за 12 октября.