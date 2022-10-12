«Новости в 7» за 12 октября: терминал СПГ «уплыл» из Эстонии, сельскохозяйственная выставка в Тарту и итоги рижской Недели моды

Сегодня в выпуске:

- Плавучий терминал сжиженного природного газа, через который также планируется подача газа в Эстонию, будет расположен не в Палдиски, а в Финлядии в Инкоо. Почему так сложилось, что делать и кто виноват - разбирался наш корреспондент

- Короткие новости: что вынуждает жителей Эстонии покупать краденое, кто оплатит стоимость питания в детсадах Таллинна и на какие марки автомобилей охотятся угонщики

- Чем можно заняться, выйдя на заслуженный отдых? Кто-то наслаждается «ничегонеделанием», а герой нашего репортажа из Нарвы занялся социальным предпринимательством и приглашает всех присоединиться

- Мировые новости: кому испортила жизнь неистовая «Джулия», что рекомендует Минздрав Финляндии и про тыкву-рекордсменку

- На днях в латвийской столице отгремело модное и стильное мероприятие сезона: Riga Fashion Week 2022. Все подробности мероприятия - в материале нашей съемочной группы