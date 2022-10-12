Чт, 13.10.2022
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать

Дорожные работы в четверг затруднят движение в нескольких уездах

BNS
Дорожные работы в четверг затруднят движение в нескольких уездах
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Снимок иллюстративный.
Снимок иллюстративный. Фото: Dmitri Kotjuh

По данным Транспортного департамента, начинающиеся в четверг дорожные работы помешают движению транспорта в Харьюском, Ярваском и Ида-Вируском уездах.

Участок шоссе Вана-Нарва в Маарду Харьюского уезда между дорогами Саха-Лоо и Вийеайа на время ремонта станет односторонней дорогой. Движение в направлении Маарду – Таллинн будет организовано по дорогам Калдасе – Алтметса – Мууга – Пярнамяэ. Работы продлятся до конца ноября.

На дороге Саха-Лоо с 13 октября будет открыто движение в обоих направлениях. Поскольку работы на этом участке продолжаются, при необходимости в обычные часы движение может регулироваться временными светофорами.

На участке Лелле-Кяру на шоссе Таллинн-Рапла-Тюри в Ярваском уезде в течение дня будет отремонтировано дорожное покрытие. Работа носит подвижный характер, на рабочем участке будет сужена одна полоса движения.

На шоссе Пярну-Раквере-Сымеру в Пайде днем ​​ведутся ремонтные работы. В рабочей зоне поворот на АЗС перекрыт. Грузовики будут направлены к заправке Olerex в двух километрах.

На шоссе Таллинн-Тарту-Выру-Лухамаа, на транспортной развязке Мяо в направлении Тарту будут устанавливать фундаменты для электронных дорожных знаков. В течение двух дней работы будет сужена одна полоса и ограничена скорость.

На шоссе Таллинн-Нарва в Ида-Вирумаа, в районе Силламяэ ведутся ремонтные работы. На рабочем участке скорость ограничена, полоса в направлении Нарва-Таллинн закрыта. Движение транспорта направлено на коллекторную дорогу справа от главной дороги.

Информацию обо всех действующих ограничениях движения можно получить на сайте http://tarktee.ee или по телефону 1247.

Ключевые слова
Наверх