По данным Транспортного департамента, начинающиеся в четверг дорожные работы помешают движению транспорта в Харьюском, Ярваском и Ида-Вируском уездах.
Дорожные работы в четверг затруднят движение в нескольких уездах
Участок шоссе Вана-Нарва в Маарду Харьюского уезда между дорогами Саха-Лоо и Вийеайа на время ремонта станет односторонней дорогой. Движение в направлении Маарду – Таллинн будет организовано по дорогам Калдасе – Алтметса – Мууга – Пярнамяэ. Работы продлятся до конца ноября.
На дороге Саха-Лоо с 13 октября будет открыто движение в обоих направлениях. Поскольку работы на этом участке продолжаются, при необходимости в обычные часы движение может регулироваться временными светофорами.
На участке Лелле-Кяру на шоссе Таллинн-Рапла-Тюри в Ярваском уезде в течение дня будет отремонтировано дорожное покрытие. Работа носит подвижный характер, на рабочем участке будет сужена одна полоса движения.
На шоссе Пярну-Раквере-Сымеру в Пайде днем ведутся ремонтные работы. В рабочей зоне поворот на АЗС перекрыт. Грузовики будут направлены к заправке Olerex в двух километрах.
На шоссе Таллинн-Тарту-Выру-Лухамаа, на транспортной развязке Мяо в направлении Тарту будут устанавливать фундаменты для электронных дорожных знаков. В течение двух дней работы будет сужена одна полоса и ограничена скорость.
На шоссе Таллинн-Нарва в Ида-Вирумаа, в районе Силламяэ ведутся ремонтные работы. На рабочем участке скорость ограничена, полоса в направлении Нарва-Таллинн закрыта. Движение транспорта направлено на коллекторную дорогу справа от главной дороги.
Информацию обо всех действующих ограничениях движения можно получить на сайте http://tarktee.ee или по телефону 1247.