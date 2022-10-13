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Студия Postimees: как Таллиннский порт переживет нефтяное эмбарго?

Елена Поверина
, ведущая видеорубрики
Студия Postimees: как Таллиннский порт переживет нефтяное эмбарго?
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Готов ли Таллиннский порт к запрету Евросоюза покупать российскую нефть с декабря? Произведена ли переориентация грузопотоков? Что придет на замену?

На вопросы Rus.Postimees ответил в прямом эфире руководитель Таллиннского порта Валдо Кальм. Смотрите интервью в повторе!

  • Как отразится на портовом бизнесе грядущий запрет на торговлю и транзит российской нефти?
  • Каковы перспективы порта на фоне запретов? Какие еще грузы могут уйти из Эстонии?
  • За счет чего можно покрыть убытки?  Что придет на замену?
  • Каковы перспективы на других рынках? Возросло ли количество вызовов?
  • Не потребуется ли порту господдержка?
  • Сказывается ли на бизнесе рост цен на энергоресурсы? Приходится ли предприятию экономить?
  • Насколько плотно Таллиннский порт ранее работал с российскими инвесторами?
  • Сохранились ли какие-либо отношения с россиянами?
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