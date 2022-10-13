Готов ли Таллиннский порт к запрету Евросоюза покупать российскую нефть с декабря? Произведена ли переориентация грузопотоков? Что придет на замену?
Студия Postimees: как Таллиннский порт переживет нефтяное эмбарго?
Студия Postimees: как Таллиннский порт переживет нефтяное эмбарго?
На вопросы Rus.Postimees ответил в прямом эфире руководитель Таллиннского порта Валдо Кальм. Смотрите интервью в повторе!
- Как отразится на портовом бизнесе грядущий запрет на торговлю и транзит российской нефти?
- Каковы перспективы порта на фоне запретов? Какие еще грузы могут уйти из Эстонии?
- За счет чего можно покрыть убытки? Что придет на замену?
- Каковы перспективы на других рынках? Возросло ли количество вызовов?
- Не потребуется ли порту господдержка?
- Сказывается ли на бизнесе рост цен на энергоресурсы? Приходится ли предприятию экономить?
- Насколько плотно Таллиннский порт ранее работал с российскими инвесторами?
- Сохранились ли какие-либо отношения с россиянами?
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