Таллиннский порт: потери нефтетранзита не боимся, смотрим на Казахстан и Украину

Думаю, что мы найдем и другие грузы. В перспективе это может быть и сжиженный газ. СПГ-терминал, как известно, строится…
– Только судно с газом придет не в Эстонию, как недавно выяснилось, а в Финляндию…
– Судна пока нет, но поскольку СПГ-терминал строится, то и судно в один прекрасный день, я надеюсь, появится.
– По инициативе частного бизнеса?
– Именно! Мы сотрудничаем с компанией Alexela, так что не будем терять надежду на появление новых грузов, производных от газа.
– Насколько плотно в Таллиннском порту ранее работали с российскими инвесторами?
– Не так уж много их было. У нас и сейчас есть оператор DBT, который уже не работает (деятельность приостановлена со II квартала из-за связи с санкционными списками – прим. ред.), но ранее занимался перевозкой удобрений. Они вели свою деятельность в Таллинском порту более 15 лет и сейчас существуют – и как оператор, и как бизнес-предприятие. Посмотрим, что покажет будущее.
– Что случилось с застройщиком территории бывшего угольного терминала? Почему за четыре года строительные работы не сдвинулись с места?
– Там идут судебные разбирательства не с портом, а с зелеными. По этой причине начало процесса инвестирования приостановлено, при этом инвестор не менялся, бизнес-модель осталась прежней. С нашей стороны все обязательства выполнены. Сейчас просто все ждут ясности в экологическом споре.
– СМИ писали о сомнительном инвесторе, российских деньгах…