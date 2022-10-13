Таллиннский порт: потери нефтетранзита не боимся, смотрим на Казахстан и Украину

– Убытки – небольшие, они почти компенсированы ростом контейнерных перевозок и грузов ро-ро. Так что движение эстонского экспорта-импорта не остановилось, новые грузовладельцы нашли наши порты.

– Есть ли стратегия переориентации грузопотоков?

– Одна из наших стратегий опирается на обслуживание транзитного коридора «север-юг». Четыре недели назад был запущен так называемый южный поезд, который доставляет грузы в Литву. На него рассчитывают наши операторы, занимающиеся ро-ро и контейнерными грузами. И все это можно рассматривать в контексте строительства Rail Baltica.

Другая стратегия – это поиск и привлечение новых грузов из Казахстана, и в будущем – из Украины. Так что в целом, мы смотрим и на восток.

– Из Казахстана сложно доставить грузы в обход России…

– Сегодня сложно, но интерес со стороны Казахстана и других азиатских стран наблюдается очень большой. Речь идет о перевозке их грузов в Балтийские порты, и тут сразу же намечается тесная конкуренция с латвийскими портами.

Повторюсь, что Таллиннский порт смотрит не только в сторону Запада и юга, но и на Восток.

– Какие еще грузы, кроме нефти и нефтепродуктов, могут уйти из Таллиннского порта?