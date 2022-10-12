Сотрудники таможенного поста МАПП Ивангород обнаружили в личном багаже гражданина Украины незадекларированные 13 906 долларов. По новому закону РФ вывозить можно только 10 000 долларов.
Российские таможенники изъяли у ехавшего в Эстонию гражданина Украины валюту
«Мужчина выезжал из России на легковом автомобиле и пассажирскую таможенную декларацию не подавал. В результате досмотра в сумке гражданина таможенники выявили множество долларовых купюр различного номинала. Общая сумма наличных денежных средств составила 13906 долларов США», – сообщает Северо-Западное таможенное управление России.
В соответствии с Указом Президента РФ от 1 марта 2022 г. № 81 запрещается вывозить из России наличную иностранную валюту или денежные инструменты в такой валюте в сумме, превышающей эквивалент 10 000 долларов США и рассчитанной по официальному курсу Банка России на дату вывоза.
Денежные средства, превышающие сумму, разрешенную к вывозу, то есть 3906 долларов, изъяты.
Возбуждено дело об административном правонарушении по факту недекларирования наличных денежных средств.