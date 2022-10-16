Вы удивитесь, но интерьер столичного ностальгического кафе «Энергия» создан в 1958 году, а его автор в сентябре этого года отметила свое 95-летие! Лейла Пяртельпоэг – живой классик советского эстонского дизайна. О ней сегодня наш рассказ.
Это она, grand old lady эстонского дизайна, создала дизайн интерьера Ратуши (1975), Рийгикогу (1972), библиотеки Академии наук (1963), вестибюля и кафе Тартуского университета (1972), снесенного в 90-х Дома политпросвещения, она реставрировала интерьеры и мебель мыз Палмсе, Рягавере, Сагади, Саку, Вихула, домик управляющего мызы Колга, интерьеры бара Mündi, ресторанов Gloria, Pegasus, Vana Toomas, Nord, Gnoom, Lydia, Reeder...