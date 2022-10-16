Вы удивитесь, но интерьер столичного ностальгического кафе «Энергия» создан в 1958 году, а его автор в сентябре этого года отметила свое 95-летие! Лейла Пяртельпоэг – живой классик советского эстонского дизайна. О ней сегодня наш рассказ.

В 1984 году Пяртельпоэг работала над интерьерами представительства ЭССР в Москве, а в 1989 – создала в Старом городе фирменный рыбный магазин колхоза Кирова с неоднозначными для того времени росписями художника Юри Аррака. Помните этот двухэтажный магазин с отделом кулинарии? Какие там были бутерброды с радужной форелью! Сейчас в этом здании находится ресторан Olde Hansa. За эту работу она получила премию Союза архитекторов интерьеров. «В то время мне казалось, что я прямо как Филип Старк – чувак, которому было разрешено делать все, что ему захочется», – вспоминает дизайнер об этой работе, сравнивая себя со знаменитым французским коллегой.