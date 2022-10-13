Гигантская корпорация, поставляющая нефтепродукты из России в Эстонию, увеличила задекларированный оборот в Эстонии во время украинской войны почти до 237 миллионов евро в квартал, что составляет треть от общего оборота компаний из списка МИД и их клиентов, покупающих нефть. Об этом следует из опубликованных в понедельник данных Налогово-таможенного департамента (EMTA) за третий квартал.
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Российская нефть увеличила оборот компании до рекордных значений
Российская нефть увеличила оборот компании до рекордных значений
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