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Отменено еще одно зимнее соревнование ⟩ Из-за высоких цен на электричество шведы отказались проводить этап Кубка мира

rus.postimees.ee
Из-за высоких цен на электричество шведы отказались проводить этап Кубка мира
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Лыжный кросс, иллюстративное фото.
Лыжный кросс, иллюстративное фото. Фото: Sille Annuk

Шведский Фалун, кроме этапа Кубка мира по лыжным гонкам, в этом году должен был принять также фристайлистов и сноубордистов. Однако из-за сложившихся обстоятельств мероприятия пришлось отменить.

Зима не за горами и, например, уже на следующих выходных любители фристайла смогут поболеть за участников этапа Кубка мира по Big Air, который пройдет в швейцарском Куре. Однако следующее за этим мероприятие, которое должно было пройти в Фалуне, отменено.

Шведы сообщили, что у них нет возможности провести запланированный на 24 и 25 ноября этап Кубка Мира.

«Из-за ситуации в мире мы не смогли сформировать бюджет», - сослался руководитель отдела сноуборда и фристайла шведской лыжной ассоциации Стефан Карлссон на высокую инфляцию, устанавливающие новые рекорды цены на электроэнергию и войну в Украине.

«Разные проблемы вынуждают фирмы пересматривать свою деятельность, что, к сожалению, влияет и на проведение таких соревнований. Нам очень грустно сообщать об отмене соревнований, но мы сделали все от нас зависящее, чтобы попытаться хоть как-то их провести», - добавил он.

И хотя в этом году мероприятие не состоится, шведы выразили надежду, что в будущем им все же удастся организовать в Фалуне этап Кубка мира по Big Air.

«Мы всегда стремились к тому, чтобы это было повторяющимся событием, и это стремление никуда не исчезло. Мы создали очень хорошую базу для того, чтобы соревнования Кубка мира могли бы проводиться здесь и в дальнейшем», — сказал Карлссон.

Тз-за решения шведов календарь Кубка мира по фристайлу и сноуборду Big Air теперь стал двухэтапным. Сезон стартует 21 октября в Куре (Швейцария), затем, с 14 по 17 декабря будет соревнование в Коппер-Маунтин, (США). Однако кульминацией сезона будет все же чемпионат мира, который пройдет с 19 февраля по 5 марта в Бакуриане (Грузия).

Этап Кубка мира в Фалуне не первое соревнование, которое в этом году не состоится. Например, из расписания вычеркнуты два этапа Кубка мира по лыжному кроссу: в итальянском Аллеге и французском Межеве.

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