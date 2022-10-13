Шведский Фалун, кроме этапа Кубка мира по лыжным гонкам, в этом году должен был принять также фристайлистов и сноубордистов. Однако из-за сложившихся обстоятельств мероприятия пришлось отменить.
Отменено еще одно зимнее соревнование ⟩ Из-за высоких цен на электричество шведы отказались проводить этап Кубка мира
Зима не за горами и, например, уже на следующих выходных любители фристайла смогут поболеть за участников этапа Кубка мира по Big Air, который пройдет в швейцарском Куре. Однако следующее за этим мероприятие, которое должно было пройти в Фалуне, отменено.
Шведы сообщили, что у них нет возможности провести запланированный на 24 и 25 ноября этап Кубка Мира.
«Из-за ситуации в мире мы не смогли сформировать бюджет», - сослался руководитель отдела сноуборда и фристайла шведской лыжной ассоциации Стефан Карлссон на высокую инфляцию, устанавливающие новые рекорды цены на электроэнергию и войну в Украине.
«Разные проблемы вынуждают фирмы пересматривать свою деятельность, что, к сожалению, влияет и на проведение таких соревнований. Нам очень грустно сообщать об отмене соревнований, но мы сделали все от нас зависящее, чтобы попытаться хоть как-то их провести», - добавил он.
И хотя в этом году мероприятие не состоится, шведы выразили надежду, что в будущем им все же удастся организовать в Фалуне этап Кубка мира по Big Air.
«Мы всегда стремились к тому, чтобы это было повторяющимся событием, и это стремление никуда не исчезло. Мы создали очень хорошую базу для того, чтобы соревнования Кубка мира могли бы проводиться здесь и в дальнейшем», — сказал Карлссон.
Тз-за решения шведов календарь Кубка мира по фристайлу и сноуборду Big Air теперь стал двухэтапным. Сезон стартует 21 октября в Куре (Швейцария), затем, с 14 по 17 декабря будет соревнование в Коппер-Маунтин, (США). Однако кульминацией сезона будет все же чемпионат мира, который пройдет с 19 февраля по 5 марта в Бакуриане (Грузия).
Этап Кубка мира в Фалуне не первое соревнование, которое в этом году не состоится. Например, из расписания вычеркнуты два этапа Кубка мира по лыжному кроссу: в итальянском Аллеге и французском Межеве.