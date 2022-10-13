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Чеферин не видит оснований для отстранения сборной Беларуси от матчей под эгидой UEFA

rus.postimees.ee
Чеферин не видит оснований для отстранения сборной Беларуси от матчей под эгидой UEFA
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Александер Чеферин.
Александер Чеферин. Фото: DANIEL ROLAND

Чеферин прокомментировал призывы отстранить сборную Беларуси от участия в международных турнирах, сообщает «Чемпионат»

«Призыв «Отстраните всех!» — немного популистский. Мы не видим оснований для этого. Если что-то изменится, то мы обязательно отреагируем. Политики должны уважать нашу власть в принятии решений. Мы также не рассказываем политикам и правительствам, что делать», — цитирует Чеферина Frankfurter Allgemeine Zeitung cо ссылкой на Sport Bild.

Ранее FIFA и UEFA отстранили сборную России от международных турниров на неопределённый срок. Сборная Беларуси имеет возможность принимать участие в турнирах под эгидой организаций, но проводит встречи за пределами страны и без зрителей на трибунах.

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