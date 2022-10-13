Чеферин прокомментировал призывы отстранить сборную Беларуси от участия в международных турнирах, сообщает «Чемпионат».
Чеферин не видит оснований для отстранения сборной Беларуси от матчей под эгидой UEFA
Чеферин не видит оснований для отстранения сборной Беларуси от матчей под эгидой UEFA
«Призыв «Отстраните всех!» — немного популистский. Мы не видим оснований для этого. Если что-то изменится, то мы обязательно отреагируем. Политики должны уважать нашу власть в принятии решений. Мы также не рассказываем политикам и правительствам, что делать», — цитирует Чеферина Frankfurter Allgemeine Zeitung cо ссылкой на Sport Bild.
Ранее FIFA и UEFA отстранили сборную России от международных турниров на неопределённый срок. Сборная Беларуси имеет возможность принимать участие в турнирах под эгидой организаций, но проводит встречи за пределами страны и без зрителей на трибунах.
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