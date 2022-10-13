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Отборочный цикл ЧЕ-2024 по гандболу: сборная Эстонии в гостях проиграла чехам

rus.postimees.ee
Отборочный цикл ЧЕ-2024 по гандболу: сборная Эстонии в гостях проиграла чехам
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Фото: Eero Vabamägi / Postimees

В среду, 12 октября, мужская сборная Эстонии по гандболу провела стартовый поединок заключительного отборочного этапа чемпионата Европы 2024 года и проиграла в гостях чехам со счетом 23:31 (13:17), сообщает rus.err

Лучшим в составе сборной Эстонии оказался Юрген Рооба, забивший четыре гола.

В одной группе с этими двумя командами также находятся сборные Исландии и Израиля. В среду поздно вечером они встретились в Хабнарфьордюре, победу - 36:21 - одержали хозяева.

В субботу, 15 октября, Эстония примет Исландию на своей площадке в Таллинне.

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