В среду, 12 октября, мужская сборная Эстонии по гандболу провела стартовый поединок заключительного отборочного этапа чемпионата Европы 2024 года и проиграла в гостях чехам со счетом 23:31 (13:17), сообщает rus.err.
Отборочный цикл ЧЕ-2024 по гандболу: сборная Эстонии в гостях проиграла чехам
Отборочный цикл ЧЕ-2024 по гандболу: сборная Эстонии в гостях проиграла чехам
Лучшим в составе сборной Эстонии оказался Юрген Рооба, забивший четыре гола.
В одной группе с этими двумя командами также находятся сборные Исландии и Израиля. В среду поздно вечером они встретились в Хабнарфьордюре, победу - 36:21 - одержали хозяева.
В субботу, 15 октября, Эстония примет Исландию на своей площадке в Таллинне.
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