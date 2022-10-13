Узнайте, какая зарплата предлагается на популярных должностях

Согласно статистике портала поиска работы CVKeskus, средний диапазон предлагаемых в объявлениях о работе брутто-зарплат в третьем квартале текущего года составил 1389–1888 евро, что на 16% больше, чем в 2021 году.
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Больше всего за год выросла заработная плата, предлагаемая квалифицированным и профессиональным рабочим и специалистам – на 22 % и 18 % соответственно.
Сравнение опубликованных предложений по заработной плате показывает, что возможность наибольшего заработка предлагалась опытным врачам: диапазон предлагаемой им зарплаты составил в среднем от 4000 до 4600 евро. Рост этого показателя в отношении врачей произошел за счет предложений от иностранных работодателей. Без учета предложений о работе за рубежом предлагаемая врачам заработная плата в Эстонии составляла от 3000 до 3500 евро.
Границу в 4000 евро преодолели также предложения по заработной плате для ИТ-специалистов высшего уровня: предлагаемая им зарплата составляла от 2900 до 4500 евро.
Возможность высокого заработка также предлагалась менеджерам по продажам: в их случае предлагаемый заработок в значительной степени связан с бонусами от продаж, что отражается в очень широком по сравнению с другими должностями диапазоне предлагаемых зарплат – от 1700 до 3650 евро.
Заработная плата свыше 3000 евро предлагалась также руководителям строительных объектов: для этой должности предложения варьировались от 2600 до 3200 евро. Зарплата, предлагаемая сварщикам, составляла от 2250 до 2900 евро, а строителям – от 1800 до 2850 евро. На диапазон предложений по заработной плате в строительном секторе также повлияли конкурентные предложения от иностранных работодателей.
Рубеж в 2000 евро преодолели зарплаты, предлагаемые автослесарям (1650–2600 евро), торговым агентам (1450–2500 евро) и электрикам (1600–2100 евро).
Заработная плата выше средней по Эстонии публиковалась также в предложениях о работе, адресованных бухгалтерам (1600–1950 евро), маркетологам (1600–1950 евро) и медсестрам (1700–1900 евро).
За год заметно расширился диапазон зарплат, предлагаемых комплектовщикам. В третьем квартале текущего года этот диапазон составил от 1200 до 1750 евро (в прошлом году 1050–1500 евро).
Предложения по заработной плате в секторе общественного питания также демонстрируют рост конкуренции в поиске работников: диапазон заработной платы в предложениях о работе как для поваров, так и для пекарей за год увеличился на 20 %. Диапазон заработной платы, предлагаемой поварам, составил от 1200 до 1650 евро, пекарям – до 1600 евро.
На прежнем уровне остались предложения по зарплате для офисных ассистентов (1300–1600 евро), курьеров (1250–1650 евро) и водителей грузоподъемных машин (1300–1500 евро).
Статистика сравнения заработной платы взята из 4580 предложений о работе с указанием зарплаты, опубликованных на крупнейшем в Эстонии портале поиска работы CVKeskus в течение прошедших трех месяцев.
Заработная плата, публично доступная в предложениях о работе
Должность
Предлагаемая брутто-зарплата от (в среднем)
Предлагаемая брутто-зарплата до (в среднем)
Врач
€ 4000
€ 4600
ИТ-специалист высшего уровня
€ 2900
€ 4500
Менеджер по продажам
€ 1700
€ 3650
Руководитель строительных объектов
€ 2600
€ 3200
Сварщик
€ 2250
€ 2900
Строитель
€ 1800
€ 2850
Автослесарь
€ 1650
€ 2600
Торговый агент / специалист по продажам
€ 1450
€ 2500
Электрик
€ 1600
€ 2100
Бухгалтер
€ 1600
€ 1950
Маркетолог
€ 1600
€ 1950
Медсестра
€ 1700
€ 1900
Комплектовщик
€ 1200
€ 1750
Рабочий на производстве
€ 1200
€ 1700
Курьер
€ 1250
€ 1650
Повар
€ 1350
€ 1650
Ассистент (офисный работник)
€ 1300
€ 1600
Пекарь
€ 1200
€ 1600
Учитель
€ 1400
€ 1500
Водитель грузоподъемной машины
€ 1300
€ 1500
Работник по обслуживанию клиентов
€ 950
€ 1200
Уборщик
€ 800
€ 900