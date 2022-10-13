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Узнайте, какая зарплата предлагается на популярных должностях

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Узнайте, какая зарплата предлагается на популярных должностях
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Кошелек и деньги. Фото иллюстративное.
Кошелек и деньги. Фото иллюстративное. Фото: Aivo Meeks

Согласно статистике портала поиска работы CVKeskus, средний диапазон предлагаемых в объявлениях о работе брутто-зарплат в третьем квартале текущего года составил 1389–1888 евро, что на 16% больше, чем в 2021 году.

Больше всего за год выросла заработная плата, предлагаемая квалифицированным и профессиональным рабочим и специалистам – на 22 % и 18 % соответственно.

Сравнение опубликованных предложений по заработной плате показывает, что возможность наибольшего заработка предлагалась опытным врачам: диапазон предлагаемой им зарплаты составил в среднем от 4000 до 4600 евро. Рост этого показателя в отношении врачей произошел за счет предложений от иностранных работодателей. Без учета предложений о работе за рубежом предлагаемая врачам заработная плата в Эстонии составляла от 3000 до 3500 евро.

Границу в 4000 евро преодолели также предложения по заработной плате для ИТ-специалистов высшего уровня: предлагаемая им зарплата составляла от 2900 до 4500 евро.

Возможность высокого заработка также предлагалась менеджерам по продажам: в их случае предлагаемый заработок в значительной степени связан с бонусами от продаж, что отражается в очень широком по сравнению с другими должностями диапазоне предлагаемых зарплат – от 1700 до 3650 евро.

Заработная плата свыше 3000 евро предлагалась также руководителям строительных объектов: для этой должности предложения варьировались от 2600 до 3200 евро. Зарплата, предлагаемая сварщикам, составляла от 2250 до 2900 евро, а строителям – от 1800 до 2850 евро. На диапазон предложений по заработной плате в строительном секторе также повлияли конкурентные предложения от иностранных работодателей.

Рубеж в 2000 евро преодолели зарплаты, предлагаемые автослесарям (1650–2600 евро), торговым агентам (1450–2500 евро) и электрикам (1600–2100 евро).

Заработная плата выше средней по Эстонии публиковалась также в предложениях о работе, адресованных бухгалтерам (1600–1950 евро), маркетологам (1600–1950 евро) и медсестрам (1700–1900 евро).

За год заметно расширился диапазон зарплат, предлагаемых комплектовщикам. В третьем квартале текущего года этот диапазон составил от 1200 до 1750 евро (в прошлом году 1050–1500 евро).

Предложения по заработной плате в секторе общественного питания также демонстрируют рост конкуренции в поиске работников: диапазон заработной платы в предложениях о работе как для поваров, так и для пекарей за год увеличился на 20 %. Диапазон заработной платы, предлагаемой поварам, составил от 1200 до 1650 евро, пекарям – до 1600 евро.

На прежнем уровне остались предложения по зарплате для офисных ассистентов (1300–1600 евро), курьеров (1250–1650 евро) и водителей грузоподъемных машин (1300–1500 евро).

Статистика сравнения заработной платы взята из 4580 предложений о работе с указанием зарплаты, опубликованных на крупнейшем в Эстонии портале поиска работы CVKeskus в течение прошедших трех месяцев.

Заработная плата, публично доступная в предложениях о работе

Должность

Предлагаемая брутто-зарплата от (в среднем)

Предлагаемая брутто-зарплата до (в среднем)

Врач

€ 4000

€ 4600

ИТ-специалист высшего уровня

€ 2900

€ 4500

Менеджер по продажам

€ 1700

€ 3650

Руководитель строительных объектов

€ 2600

€ 3200

Сварщик

€ 2250

€ 2900

Строитель

€ 1800

€ 2850

Автослесарь

€ 1650

€ 2600

Торговый агент / специалист по продажам

€ 1450

€ 2500

Электрик

€ 1600

€ 2100

Бухгалтер

€ 1600

€ 1950

Маркетолог

€ 1600

€ 1950

Медсестра

€ 1700

€ 1900

Комплектовщик

€ 1200

€ 1750

Рабочий на производстве

€ 1200

€ 1700

Курьер

€ 1250

€ 1650

Повар

€ 1350

€ 1650

Ассистент (офисный работник)

€ 1300

€ 1600

Пекарь

€ 1200

€ 1600

Учитель

€ 1400

€ 1500

Водитель грузоподъемной машины

€ 1300

€ 1500

Работник по обслуживанию клиентов

€ 950

€ 1200

Уборщик

€ 800

€ 900

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