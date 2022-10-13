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Невилл знает, как сделать Hyundai надежнее в сложных условиях

rus.postimees.ee
Невилл знает, как сделать Hyundai надежнее в сложных условиях
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Тьерри Невилл.
Тьерри Невилл. Фото: Nikos Katikis/Dppi

Гонка в Новой Зеландии вновь показала, что у Hyundai проблемы на мокрой трассе – гонщики команды оказались в затруднительном положении, тогда как Калле Рованперя и Себастьен Ожье принесли своей команде (Toyota) двойную победу. Поэтому необходимо решать проблему именно с мокрым покрытием.

«Мы должны найти больше точности в машине. Иногда она реагирует слишком медленно и нам нужно это изменить. Это значит работу с дифференциалами и парой других вещей. Думаю, мы знаем, что должны сделать», - сказал Невилл в интервью порталу WRC.

«Если покрытие мокрое, у нас начинаются проблемы. Видели это в Эстонии: когда пошел дождь, мы не смогли ничего сделать и снова столкнулись с тем же в Новой Зеландии. Мы снова оказались в беде», - добавил гонщик.

«Помимо продуктивности, мы должны сделать вождение автомобиля более комфортным - это также может повысить производительность. У меня есть некоторые идеи о том, что можно сделать, но проблема в том, что у нас до следующего сезона нет нормальных гравийных заездов», — продолжил бельгиец.

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