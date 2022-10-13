Чт, 13.10.2022
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать

Генассамблея ООН осудила «референдумы» России в Украине

Против голосовали Россия, КНДР и Никарагуа
rus.postimees.ee
Генассамблея ООН осудила «референдумы» России в Украине
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments 1
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя слушает выступления во время специальной сессии Генассамблеи ООН, где осуждаются новые аннексии Путина. Позицию РФ разделяют лишь несколько диктатур. Нью-Йорк, 10 октября 2022 года.
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя слушает выступления во время специальной сессии Генассамблеи ООН, где осуждаются новые аннексии Путина. Позицию РФ разделяют лишь несколько диктатур. Нью-Йорк, 10 октября 2022 года. Фото: Michael M. Santiago/AFP

Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию, которая осуждает аннексию оккупированных территорий Украины. Документ поддержали 143 государства. Против выступили только пять, включая Россию.

Из 193 государств членов Генассамблеи ООН за резолюцию, которая осуждает «референдумы» и последовавшее присоединение к России ряда оккупированных районов Украины, проголосовали 143 страны. В том числе Ирак и Афганистан. 35 стран предпочли воздержаться. Пять были против. В том числе Россия, Беларусь, Северная Корея, Никарагуа и Сирия.

В списке воздержавшихся от осуждения действий Путина - Китай, Индия, Пакистан, Казахстан, Киргизия, Армения, Узбекистан, Таджикистан, Лаос, Мали, Эритрея, Эфиопия, Куба, Зимбабве, Танзания.

Не приняли участие в голосовании Иран, Азербайджан, Венесуэла, Буркина-Фасо, Туркмения и Камерун.

«В резолюции отмечается, что Донецкая, Херсонская, Луганская и Запорожская области временно оккупированы Россией в результате агрессии, нарушения территориальной целостности, суверенитета и политической независимости Украины, - сказано на сайте Генассамблеи ООН. – Резолюция призывает все государства, ООН и международные организации не признавать никаких притязаний России на аннексию и требует немедленной отмены ее заявления об аннексии».

В принятом документе выражается решительная поддержка непрекращающихся усилий Генерального секретаря ООН и государств-членов по деэскалации нынешней ситуации в поисках мира посредством диалога, переговоров и посредничества.

30 сентября Россия воспользовалась правом вето в Совете Безопасности, чтобы заблокировать резолюцию, осуждающую ее действия. В итоге была созвана специальная сессия, на которой ни одно государство не имеет права вето. Тем не менее Россия предлагала провести это голосование в тайном режиме, но предложение было отклонено. Постпред РФ в ООН Василий Небензя назвал резолюцию «политизированной и откровенно провокационной».

«Она не имеет никакого отношения к защите международного прав и Устава ООН. Внося этот проект, западные страны решают собственные геополитические задачи, в очередной раз пытаясь использовать членов Генассамблеи как массовку», - заявил представитель страны, позицию которой поддержали лишь несколько диктатур.

Война Путина с Украиной продолжается уже 232 дня.

Ключевые слова
Наверх