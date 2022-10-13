Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию, которая осуждает аннексию оккупированных территорий Украины. Документ поддержали 143 государства. Против выступили только пять, включая Россию.
Генассамблея ООН осудила «референдумы» России в Украине
Из 193 государств членов Генассамблеи ООН за резолюцию, которая осуждает «референдумы» и последовавшее присоединение к России ряда оккупированных районов Украины, проголосовали 143 страны. В том числе Ирак и Афганистан. 35 стран предпочли воздержаться. Пять были против. В том числе Россия, Беларусь, Северная Корея, Никарагуа и Сирия.
В списке воздержавшихся от осуждения действий Путина - Китай, Индия, Пакистан, Казахстан, Киргизия, Армения, Узбекистан, Таджикистан, Лаос, Мали, Эритрея, Эфиопия, Куба, Зимбабве, Танзания.
Не приняли участие в голосовании Иран, Азербайджан, Венесуэла, Буркина-Фасо, Туркмения и Камерун.
BREAKING— UN News (@UN_News_Centre) October 12, 2022
The UN General Assembly adopted a resolution that condemns #Russia's "illegal so-called referendums" in regions within #Ukraine's internationally-recognized borders, and demands it reverses its annexation declaration.
In favour: 143
Against: 5
Abstentions: 35 pic.twitter.com/MDDIapqTGv
«В резолюции отмечается, что Донецкая, Херсонская, Луганская и Запорожская области временно оккупированы Россией в результате агрессии, нарушения территориальной целостности, суверенитета и политической независимости Украины, - сказано на сайте Генассамблеи ООН. – Резолюция призывает все государства, ООН и международные организации не признавать никаких притязаний России на аннексию и требует немедленной отмены ее заявления об аннексии».
В принятом документе выражается решительная поддержка непрекращающихся усилий Генерального секретаря ООН и государств-членов по деэскалации нынешней ситуации в поисках мира посредством диалога, переговоров и посредничества.
30 сентября Россия воспользовалась правом вето в Совете Безопасности, чтобы заблокировать резолюцию, осуждающую ее действия. В итоге была созвана специальная сессия, на которой ни одно государство не имеет права вето. Тем не менее Россия предлагала провести это голосование в тайном режиме, но предложение было отклонено. Постпред РФ в ООН Василий Небензя назвал резолюцию «политизированной и откровенно провокационной».
«Она не имеет никакого отношения к защите международного прав и Устава ООН. Внося этот проект, западные страны решают собственные геополитические задачи, в очередной раз пытаясь использовать членов Генассамблеи как массовку», - заявил представитель страны, позицию которой поддержали лишь несколько диктатур.
Война Путина с Украиной продолжается уже 232 дня.