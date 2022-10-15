Долгие проводы. Два вечера с героями Чехова

В одной рецензии было сказано: «Это скорее не Соленый, а Соленая». Военнослужащая женщина? В принципе – возможно. Но тогда это уже не более или менее адекватная, хотя и со своими очень заметно расставленными акцентами, версия «Трех сестер», а, скорее, ответ на фильм, который мало кто смотрел «Если бы знать…» (режиссер Борис Бланк, сценарист Виктор Мережко). Действие «Трех сестер» было перенесено в 1919 год, в провинциальный городок, куда бежали от красных чеховские – ну не совсем чеховские – персонажи. Там они ожидали поезда, чтобы продолжить бегство – не в Москву, разумеется, а в еще удерживаемый белыми Крым, а оттуда в Константинополь. Отношения между Соленым и Тузенбахом был там «неуставными», Соленый хотел склонить Тузенбаха к однополой любви и убивал за отказ; впрочем, были там и лесбийские отношения, и Ольгу насиловали ее ученики-гимназисты, словом, Бланк оттянулся в полный рост. Но невыносимость провинциального существования была передана отлично! Если принять эту соблазнительную версию для постановки Вихмара, то получился, что «Соленая» жаждет однополой любви с Ириной (и откровенно лапает ее), а Тузенбаха (Карл Эдгар Тамми) ненавидит за то, что мешает. Слишком эксцентрично. Соленый по ходу спектакля и есть мужик, держится, будто аршин проглотил, остальные офицеры на его фоне кажутся хрупкими, тут речь идет не о мужеподобной женщине, а о театральной условности – если в маленькой труппе «Черного ящика» лучше всего эту роль может сыграть актриса – пусть сыграет.