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Звезда «Реала» обменялся подарками с мальчиком из Мариуполя, потерявшим родителей во время бомбардировок

rus.postimees.ee
Звезда «Реала» обменялся подарками с мальчиком из Мариуполя, потерявшим родителей во время бомбардировок
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Лука Модрич с 7-летним мальчиком Ильей Костушевичем, родители которого погибли в Мариуполе в результате авиаобстрела российскими войсками.
Лука Модрич с 7-летним мальчиком Ильей Костушевичем, родители которого погибли в Мариуполе в результате авиаобстрела российскими войсками. Фото: Телеграм ФК "Шахтер"

Полузащитник «Реала» Лука Модрич после матча 4-го тура Лиги чемпионов против донецкого «Шахтера» встретился с 7-летним мальчиком Ильей Костушевичем, родители которого погибли в Мариуполе в результате авиаобстрела российскими войсками, сообщает sport.nv

Донецкий клуб организовал Илье и его опекунам поездку в Варшаву на матч против «Реала», где мальчик и встретился со звездой футбола.

Илья пообщался с Модричем и подарил ему браслет из стали, изготовленной на заводе Азовсталь, а в ответ получил из рук хорватского игрока именную футболку «Реала».

Ранее Илья, находясь в Украине, общался с Модричем по видеосвязи.

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