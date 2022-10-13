Полузащитник «Реала» Лука Модрич после матча 4-го тура Лиги чемпионов против донецкого «Шахтера» встретился с 7-летним мальчиком Ильей Костушевичем, родители которого погибли в Мариуполе в результате авиаобстрела российскими войсками, сообщает sport.nv.
Звезда «Реала» обменялся подарками с мальчиком из Мариуполя, потерявшим родителей во время бомбардировок
Звезда «Реала» обменялся подарками с мальчиком из Мариуполя, потерявшим родителей во время бомбардировок
Донецкий клуб организовал Илье и его опекунам поездку в Варшаву на матч против «Реала», где мальчик и встретился со звездой футбола.
Илья пообщался с Модричем и подарил ему браслет из стали, изготовленной на заводе Азовсталь, а в ответ получил из рук хорватского игрока именную футболку «Реала».
Ранее Илья, находясь в Украине, общался с Модричем по видеосвязи.
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