Чт, 13.10.2022
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать

Популярный паб выставили на продажу

rus.postimees.ee
Популярный паб выставили на продажу
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Фото: Andrus Eesmaa/ Järva Teataja

В центре Пайде ждет покупателя объект недвижимости: расположенный по адресу Таллиннская улица, 3 двухэтажный дом, в котором в настоящий момент работает паб Nii ja naa.

Цена объекта недвижимости составляет 59 900 евро.

В объявлении сказано, что продается помещение общепита с мебелью с прекрасным месторасположением в центре города. Идеально подходит для открытия малого бизнеса.

Помещения можно приспособить как под магазин, так и под место общепита. Кроме того, можно достроить чердак и предлагать услуги по размещению.

Ключевые слова
Наверх