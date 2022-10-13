В центре Пайде ждет покупателя объект недвижимости: расположенный по адресу Таллиннская улица, 3 двухэтажный дом, в котором в настоящий момент работает паб Nii ja naa.
Популярный паб выставили на продажу
Популярный паб выставили на продажу
Цена объекта недвижимости составляет 59 900 евро.
В объявлении сказано, что продается помещение общепита с мебелью с прекрасным месторасположением в центре города. Идеально подходит для открытия малого бизнеса.
Помещения можно приспособить как под магазин, так и под место общепита. Кроме того, можно достроить чердак и предлагать услуги по размещению.
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