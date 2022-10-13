В четверг правительство по предложению министра обороны назначило новым гендиректором Департамента внешней разведки Каупо Розина.
Правительство Эстонии назначило нового гендиректора Департамента внешней разведки
Пятилетний срок службы Розина на посту гендиректора департамента начнется 1 ноября, сообщила пресс-служба правительства.
Сейчас полковник Каупо Розин руководит киберкомандованием. В период 2018-2022 он был заместителем директора аналитического отдела дивизиона разведки и безопасности в генштабе НАТО, а в период 2012-2018 руководил центром разведки Сил обороны.
Нынешний глава Департамента внешней разведки Микк Марран покинет пост 31 октября и приступит к управлению Центром управления государственным лесом.
Гендиректора Департамента внешней разведки по предложению министра обороны назначает правительство, ознакомившись с мнением специальной комиссии Рийгикогу по надзору за органами безопасности.
Главная задача Департамента внешней разведки — сбор, анализ и передача информации о касающихся Эстонии внешних угроз для безопасности. Тем самым департамент вносит вклад в формирование гособороны и политики безопасности Эстонии. Департамент также обеспечивает безопасную связь в засекреченных государственных сетях и занимает внешней контрразведкой, чтобы защищать эстонских дипломатов и участвующих в зарубежных операциях военнослужащих. Кроме того, департамент защищает переданную Эстонии засекреченную информацию, выполняя обязанности уполномоченного представителя по безопасности государства.