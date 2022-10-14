На минувшей неделе СМИ сообщили, что известный в Ида-Вирумаа своим огромным влиянием предприниматель Николай Осипенко и еще десять местных чиновников задержаны по подозрению в коррупционных преступлениях. Среди задержанных для проведения первичных процессуальных действий оказались депутаты Кохтла-Ярвеского горсобрания Тийт Лиллеметс, Мария Меркулова, Денис Вершинин и Антон Диев, вице-мэры Виталий Бородин и Эвелин Данилов, помощник мэра Алена Казакова, чиновник правопорядка Тимофей Корепов, а также связанные с предприятием Осипенко N&V Кирилл Кыпп и Евгений Макаров.
Кохтла-Ярве: случится ли коррупционный процесс десятилетия?
Пока всех отпустили по домам
Вируский уездный суд в четверг не нашел оснований для взятия под стражу подозреваемого в коррупции бизнесмена Николая Осипенко и других подозреваемых, хотя прокуратура просила суд оставить их под стражей. По информации Rus.ERR, судья согласился с доводами прокуратуры, что Осипенко может продолжать совершать преступления, находясь на свободе, или же уклоняться от следствия, однако в содержании бизнесмена под стражей было отказано. Ключевым стало плохое состояние здоровья Николая Осипенко, что, по оценке суда, не позволяет ему находиться под стражей.
Коррупционный скандал привел к кризису власти в Кохтла-Ярве, считают местные депутаты. Городское собрание ждет отставки мэра, параллельно начаты консультации по формированию новой коалиции.
Кризис власти: пора в отставку
Члены городского собрания Кохтла-Ярве считают, что руководство города должно подать в отставку из-за предъявленных нескольким чиновникам и депутатам подозрений в коррупции и торговле влиянием, включая председателя горсобрания и его заместителя.
«Мы даем какое-то время людям, попавшим в эту ситуацию, подумать, чтобы они могли подать в отставку или приостановить свои полномочия. Если они в ближайшее время этого не сделают, то, конечно, нужно очень быстро созвать внеочередное собрание и решить эти вопросы уже по-другому», – сказала глава отделения Центристской партии в Кохтла-Ярве Иветта Саккарт-Линнард.
Очередная сессия городского собрания Кохтла-Ярве должна состояться в последний четверг октября. Для созыва внеочередной сессии необходимо решение руководства горсобрания. По мнению социал-демократов, в данной ситуации пока не ясно, будет ли председатель созывать внеочередную сессию.
«Мы не знаем, как поведет себя председатель нашего Кохтла-Ярвеского городского собрания, который только вчера вышел из арестантского дома. Мы не знаем и того, как поведет себя его заместитель, которая также только вчера вышла из арестантского дома. Здесь нужно смотреть, какие возможности предоставляет закон самим депутатам без согласия председателя городского собрания провести внеочередное заседание и принять решение», – сказал член горсобрания Кохтла-Ярве Эдуард Одинец (СДП).
Пока не втянутые в коррупционный скандал политические силы – социал-демократы и центристы – проводят консультации по формированию новой коалиции, одним из возможных партнеров которой может стать и избирательный союз Restart. Сейчас он представлен в коалиции с реформистами, союзом «Прогресс» и другим крылом Центристской партии. На данный момент состав горсобрания крайне пестрый, и сформировать коалицию будет непросто.