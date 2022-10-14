Кохтла-Ярве: случится ли коррупционный процесс десятилетия?

Пока всех отпустили по домам

Вируский уездный суд в четверг не нашел оснований для взятия под стражу подозреваемого в коррупции бизнесмена Николая Осипенко и других подозреваемых, хотя прокуратура просила суд оставить их под стражей. По информации Rus.ERR, судья согласился с доводами прокуратуры, что Осипенко может продолжать совершать преступления, находясь на свободе, или же уклоняться от следствия, однако в содержании бизнесмена под стражей было отказано. Ключевым стало плохое состояние здоровья Николая Осипенко, что, по оценке суда, не позволяет ему находиться под стражей.

Коррупционный скандал привел к кризису власти в Кохтла-Ярве, считают местные депутаты. Городское собрание ждет отставки мэра, параллельно начаты консультации по формированию новой коалиции.

Кризис власти: пора в отставку

Члены городского собрания Кохтла-Ярве считают, что руководство города должно подать в отставку из-за предъявленных нескольким чиновникам и депутатам подозрений в коррупции и торговле влиянием, включая председателя горсобрания и его заместителя.

«Мы даем какое-то время людям, попавшим в эту ситуацию, подумать, чтобы они могли подать в отставку или приостановить свои полномочия. Если они в ближайшее время этого не сделают, то, конечно, нужно очень быстро созвать внеочередное собрание и решить эти вопросы уже по-другому», – сказала глава отделения Центристской партии в Кохтла-Ярве Иветта Саккарт-Линнард.