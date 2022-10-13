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ФОТО ⟩ В Пыльтсамаа из-за неправильно установленного дымохода загорелась баня

Йенс Раавик
, журналист
В Пыльтсамаа из-за неправильно установленного дымохода загорелась баня
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Фото: Lõuna päästekeskus

Вчера вечером на улице Лосси в Пылтсамаа загорелась баня.

12 октября в 21:01 поступило сообщение о том, что горит здание бани на улице Лосси в Пыльтсамаа. Когда туда прибыли спасатели, пламя перекинулось с бани на пристройку. Спасатели защитили от огня дом, в котором от температуры уже лопнуло окно и у которого была деформирована крыша.

Спасатели ограничили распространение огня в 21:18, окончательно огонь потушили в 22:54. Банная часть здания была полностью разрушена, помещение беседки в соседнем здании пострадало от жары, копоти и воды. По предварительной оценке руководителя спасательной службы, возгорание могло начаться с дымохода, установленного с нарушением требований пожарной безопасности и прикрепленного непосредственно к деревянной балке перекрытия.

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