Вчера вечером на улице Лосси в Пылтсамаа загорелась баня.
ФОТО ⟩ В Пыльтсамаа из-за неправильно установленного дымохода загорелась баня
В Пыльтсамаа из-за неправильно установленного дымохода загорелась баня
12 октября в 21:01 поступило сообщение о том, что горит здание бани на улице Лосси в Пыльтсамаа. Когда туда прибыли спасатели, пламя перекинулось с бани на пристройку. Спасатели защитили от огня дом, в котором от температуры уже лопнуло окно и у которого была деформирована крыша.
Спасатели ограничили распространение огня в 21:18, окончательно огонь потушили в 22:54. Банная часть здания была полностью разрушена, помещение беседки в соседнем здании пострадало от жары, копоти и воды. По предварительной оценке руководителя спасательной службы, возгорание могло начаться с дымохода, установленного с нарушением требований пожарной безопасности и прикрепленного непосредственно к деревянной балке перекрытия.