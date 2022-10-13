Работающая в швейцарском отеле эстонка получила тяжелые ожоги в результате нападения

38-летняя эстонка получила серьезные ожоги головы и верхней части туловища и находится в больнице в опасном для жизни состоянии, сообщает Swissinfo.
Полиция задержала напавшую 44-летнюю немку через несколько минут после преступления. Полицейские также изъяли у женщины кухонную газовую горелку, которую она использовала при нападении на эстонку.
Правоохранители возбудили уголовное дело по факту инцидента. Согласно собранной на данный момент информации, нападавшую выгнали из отеля днем ранее, во вторник, после чего женщина стала угрожать персоналу отеля.
Директор отеля Эрик Фассбинд сказал, что злоумышленница уже несколько раз пробиралась в отель. «Обычно она входит через аварийный выход, лежит на полу, спит на лестничной клетке и иногда даже врывается в столовую во время обеда», – сказал директор. Он добавил, что у других отелей Лозанны также были с ней проблемы.
Во вторник сотрудники отеля подняли с пола незваную гостью и вынесли ее из дверей отеля на улицу. На этот раз ситуация обострилась, и женщина пригрозила отомстить персоналу отеля, который вынудил ее уйти.