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Работающая в швейцарском отеле эстонка получила тяжелые ожоги в результате нападения

Андрес Эйнманн
Работающая в швейцарском отеле эстонка получила тяжелые ожоги в результате нападения
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Швейцарские полицейские.
Швейцарские полицейские. Фото: Arnd Wiegmann / Reuters / Scanpix
  • Преступница с газовой горелкой напала на эстонку
  • Полиция задержала нападавшую через несколько минут после преступления
  • Накануне сотрудники отеля выпроводили нападавшую на улицу

В швейцарском городе Лозанна в среду немка напала с газовой горелкой на эстонку, работающую на рецепции отеля недалеко от старого города. Скорая помощь доставила ее в больницу в опасном для жизни состоянии.

38-летняя эстонка получила серьезные ожоги головы и верхней части туловища и находится в больнице в опасном для жизни состоянии, сообщает Swissinfo.

Полиция задержала напавшую 44-летнюю немку через несколько минут после преступления. Полицейские также изъяли у женщины кухонную газовую горелку, которую она использовала при нападении на эстонку.

Правоохранители возбудили уголовное дело по факту инцидента. Согласно собранной на данный момент информации, нападавшую выгнали из отеля днем ​​ранее, во вторник, после чего женщина стала угрожать персоналу отеля.

Директор отеля Эрик Фассбинд сказал, что злоумышленница уже несколько раз пробиралась в отель. «Обычно она входит через аварийный выход, лежит на полу, спит на лестничной клетке и иногда даже врывается в столовую во время обеда», – сказал директор. Он добавил, что у других отелей Лозанны также были с ней проблемы.

Во вторник сотрудники отеля подняли с пола незваную гостью и вынесли ее из дверей отеля на улицу. На этот раз ситуация обострилась, и женщина пригрозила отомстить персоналу отеля, который вынудил ее уйти.

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