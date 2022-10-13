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Таллинн поддерживает реставрацию 24 исторических зданий

rus.postimees.ee
Таллинн поддерживает реставрацию 24 исторических зданий
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Фото: Shutterstock

В этом году Таллинн выделил субсидии на реставрацию 24 исторических зданий, среди прочего на проведение работ по восстановлению крыш, фасадов и исторического лифта. Прием новых ходатайств откроется в начале следующего года.

По словам вице-мэра Мадле Липпус, ежегодно в Таллинне приводятся в порядок десятки находящихся под охраной зданий, расположенных в зонах охраны памятников старины и районах культурно-исторической застройки, при этом применяются оригинальные материалы и приемы. «Для поддержки реставрационных работ, которые, как правило, сложнее и дороже обычного строительства, Таллинн ежегодно выделяет субсидии собственникам. Число ходатайств на получение субсидии в последние годы стабильно растет – хочется с благодарностью отметить всех собственников, которые берутся за проведение реставрационных работ, делая вклад в сохранение уникального наследия Таллинна», – сказала Липпус.

В этом году в городском бюджете на реставрационные субсидии предусмотрено в общей сложности 300 000 евро. Поскольку реставрационные работы на объектах, получивших поддержку в этом году, продолжаются, прием новых ходатайств начнется в начале 2023 года. Перед подачей ходатайства следует провести подготовительную работу, в частности, согласовать планируемые работы – строительный проект или план работ – со специалистом в области охраны памятников старины или объектов культурно-исторической застройки Таллиннского департамента городского планирования. Также запланированные работы должны отвечать условиям получения субсидии, среди прочего, требуется представление трех ценовых предложений.

Начиная с 2021 года ходатайствовать о поддержке реставрации зданий можно один раз в год, но ходатайство может охватывать работы сразу над несколькими частями здания. В случае, если на земельном участке расположены сразу несколько реставрируемых объектов, для проведения работ можно подать общее ходатайство. Объем запланированных работ зависит, прежде всего, от пожеланий и возможностей собственника. При планировании работ следует учитывать, что они должны быть окончены не позднее 30 ноября того же календарного года, когда подано ходатайство. Можно ходатайствовать о субсидии на реставрацию крыш, печных труб, фасадов, окон, дверей, навесов, оград и других ценных деталей. В случае памятников старины, когда под охраной находится также интерьер, можно ходатайствовать и о субсидии на реставрацию интерьера. Таким образом при поддержке этой субсидии уже было отреставрировано несколько сохранившихся исторических лифтов.

Ходатайствовать о субсидии можно для реставрации памятников; зданий, расположенных в зоне охраны памятников старины или районах культурно-исторической застройки, а также отмеченных в планировке в качестве ценных. Целью выделения субсидии является поддержка реставрации и восстановления объектов, в том числе деталей, чтобы сохранить в Таллинне историческую атмосферу, архитектуру и материалы. Город поддерживает реставрационные работы уже 20 лет.

Начиная с 2018 года бюджет субсидии вырос: если еще в 2017 году в городском бюджете на эти цели предусматривалось 90 000 евро, то в 2018 году – 200 000 евро, в 2019 – 225 000 евро, в 2020 году – 250 000 евро, в 2021 и 2022 году – по 300 000 евро. Также увеличена максимальная сумма, выделяемая на одно ходатайство, с 2021 года эта ставка возросла до 25 000 евро.

Подробная информация об условиях получения субсидии здесь.

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