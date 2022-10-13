Департамент конкуренции установил причину рекордной цены на электроэнергию

Департамент считает важным принять подход, при котором в случае риска высокой рыночной цены списки предложений на бирже переоткрываются, что давало бы возможность для участника рынка изменить свои производственные предложения.

Цена на электроэнергию повышалась с июля 2021 года как в Эстонии, так и в других странах Европы. Средняя цена электроэнергии в 2021 году в ценовой зоне Эстонии на бирже электроэнергии Nord Pool составила 86,73 евро/МВтч, что на 157,4% выше средней цены 2020 года. На цену электроэнергии в первую очередь повлиял значительный рост цен на газ на рынке стран Балтии. Кроме того, увеличился спрос на электроэнергию, цены на CO2 удвоились, а погода повлияла на объемы гидрохранилищ – все это, в свою очередь, повлияло на цену электроэнергии.

17 августа средняя цена на электроэнергию в ценовой зоне Эстонии выросла до 682,05 евро/МВтч, а в течение часа с 18:00 до 19:00 составляла 4000 евро/МВтч (четыре евро за киловатт-час). В связи с рекордным ростом цен на электроэнергию Департамент конкуренции инициировал анализ для выявления причин повышения цен.