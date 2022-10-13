Совместный анализ энергорегуляторов Эстонии, Латвии и Литвы показал, что резкий рост цен на электроэнергию на бирже электроэнергии Nord Pool 17 августа был вызван стечением различных обстоятельств, а также спецификой, вытекающей из небольшого размера балтийского рынка. В ходе анализа не было обнаружено нарушений рыночных правил.
Департамент конкуренции установил причину рекордной цены на электроэнергию
Департамент конкуренции в сотрудничестве с регулирующими органами Латвии и Литвы установил, что максимальная рыночная цена в 4000 евро/МВтч была вызвана тем, что 17 августа в период с 18 до 19 часов на Балтийском рынке не хватало производственных мощностей. В соответствии с правилами биржи электроэнергии Nord Pool на весь день был активирован пиковый резерв мощности литовского сетевого оператора Litgrid в размере 50 МВт, что предотвратило рост цены на электроэнергию до 4000 евро/МВтч в течение двух других часов того дня. но что все равно не помешало цене подняться до 4000 евро/МВтч в 6-19. Нехватка производственных мощностей составила 2,14 МВтч (в Эстония 0,57 МВтч, в Латвия 0,6 МВтч и в Литва 0,97 МВтч).
По словам главы Департамента конкуренции Эстонии Эвелин Пярн-Леэ, анализ показывает, что биржа электроэнергии нуждается в пересмотре, поскольку обстоятельства, приведшие к повышению цен, могут произойти и в будущем. В то же время необходимо немедленно провести работу, чтобы продукты, предлагаемые Nord Pool, больше подходили для рынка стран Балтии. «Гибкость обмена электроэнергией должна быть увеличена, и Nord Pool должен адаптировать свои процессы и предлагать продукты таким образом, чтобы они соответствовали нашим местным условиям», – сказала Пярн-Леэ.
Балтийский рынок электроэнергии невелик по сравнению с другими рынками ЕС, поэтому на цену могут повлиять очень небольшие изменения на рынке (даже небольшое ограничение пропускной способности и т. д.), отмечают специалисты.
При этом никаких нарушений правил рынка не было, резюмировали специалисты.
«Биржа электроэнергии, безусловно, должна стать более гибкой, и Nord Pool должен адаптировать свои процессы и предложения к нашим местным условиям», – сказала Пярн-Леэ.
Департамент считает важным принять подход, при котором в случае риска высокой рыночной цены списки предложений на бирже переоткрываются, что давало бы возможность для участника рынка изменить свои производственные предложения.
Цена на электроэнергию повышалась с июля 2021 года как в Эстонии, так и в других странах Европы. Средняя цена электроэнергии в 2021 году в ценовой зоне Эстонии на бирже электроэнергии Nord Pool составила 86,73 евро/МВтч, что на 157,4% выше средней цены 2020 года. На цену электроэнергии в первую очередь повлиял значительный рост цен на газ на рынке стран Балтии. Кроме того, увеличился спрос на электроэнергию, цены на CO2 удвоились, а погода повлияла на объемы гидрохранилищ – все это, в свою очередь, повлияло на цену электроэнергии.
17 августа средняя цена на электроэнергию в ценовой зоне Эстонии выросла до 682,05 евро/МВтч, а в течение часа с 18:00 до 19:00 составляла 4000 евро/МВтч (четыре евро за киловатт-час). В связи с рекордным ростом цен на электроэнергию Департамент конкуренции инициировал анализ для выявления причин повышения цен.