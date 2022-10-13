Возобновившиеся на этой неделе российские ракетные удары по Украине являются самыми настоящими террористическими актами, заявила в четверг премьер-министр Эстонии Кая Каллас. Об этом сообщила пресс-служба правительства.
Каллас: ракетные удары по Украине являются террористическими актами
«Российская сторона наносит удары не по военным объектам, а намеренно хочет причинить ущерб гражданскому населению и навредить людям, пытаясь запугать и силой принудить к отказу от санкций и заключить мир на неподходящих для Украины условиях», – сказала Каллас.
Однако, по ее словам, эти намерения бесплодны, Украина не даст себя запугать. «И мы со своей стороны должны полностью поддерживать Украину в военном, дипломатическом и экономическом плане», – сказала Каллас.
По словам Каллас, новый пакет военной помощи Эстонии Украине предполагает передачу артиллерийских снарядов, противотанковых боеприпасов, зимнего обмундирования, а также противоосколочных и бронежилетов.
«Нам необходимо двигаться к тому, чтобы учредить трибунал для расследования совершаемых Россией преступлений агрессии, и Европейский союз мог бы возглавить эту работу», – добавила Каллас.