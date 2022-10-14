Венцель: среди бегущих от мобилизации есть и приверженцы колониального мышления

- Часто высказывается мнение, что из России сейчас массово уехали самые лучшие люди, поэтому за ее пределами прямо сейчас на ментальном уровне формируется нечто вроде второй, параллельной, лучшей России. Наивно ли и утопично ли думать, что эта новая русская эмиграция может скоро начать ассоциироваться с гуманизмом и свободолюбием, с антиимперскостью? Или и впрямь можно видеть такую идиллическую перспективу, в которой вот эти «хорошие русские» однажды станут главным ресурсом для очеловечивания образа России и всего русского уже на собственно российской территории?
- Я думаю, что какая-то часть этих уклонистов, конечно, имеет эти хорошие качества. Но есть и другая часть. Это те люди, которые своим поведением и в Средней Азии, и в закавказских странах дают повод для обвинений в колониалистских взглядах. Какая из этих групп обширнее, какая будет активнее, это все станет ясно намного позже.
Мы знаем, что просиходило с предшествующими волнами русской эмиграции. Первую, возникшую после октября 1917 года, составили бывшие богатые люди, дворяне, которые создали в Западной Европе свои гетто.
В последние годы, когда мы говорили о переселенцах из России, мы в первую очередь представляли людей, которые живут или в Германии, или на Брайтон-Бич. Про американскую часть я не очень много знаю, но если рассуждать о германской, то про этих людей можно было сказать, что они представляют из себя довольно маргинализированную в экономическом смысле группу. Они живут довольно изолированно от общества в Германии и часто не вносят никакого вклада в благополучие этого общества, в том смысле, что они часто не имеют работы и не имеют почти никакого образования.