Венцель: среди бегущих от мобилизации есть и приверженцы колониального мышления

Нельзя сказать, что эти люди всегда ведут себя скромно, потому что местное население уже нередко жалуется на поведение этих российских релокантов. Тут еще важен тот момент, что ведь первая массовая волна бегущих из России людей возникла еще в конце февраля. В основном этот поток приходился на Казахстан, Армению и Грузию. Так что можно сказать, что к этой новой волне убегающих первой сменой переселенцев в этих странах был подготовлен эдакий базис.

У меня не хватило времени и сил в эту поездку посетить тбилисский район Ваке. Чтобы добраться до него, надо довольно долго идти в гору, и в этот раз я не собрался с силами там побывать. Но я услышал от тбилисцев, что в Ваке уже образовалась если не русская, то эмигрантская часть города. Там есть русские магазинчики, там есть русские клубы. И вот там коренные жители уже действительно очень недовольны, что эти переселенцы прямо требуют, чтобы с ними говорили по-русски. Такие же ситуации, насколько я знаю, возникают в некоторых местах в Узбекистане и Кыргызстане.