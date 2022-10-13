В бассейне под открытым небом на озере Харку впервые пройдет соревнование по зимнему плаванию

По словам старейшины района Хааберсти Олега Сильянова, он искренне рад, что бассейн под открытым небом на озере Харку используется и после окончания пляжного сезона. С каждым годом плавание зимой становится все более популярным, и количество моржей растет. Этап зимнего плавания, который пройдет на озере Харку – спортивное мероприятие, которое популяризирует закаливание холодной водой, а также вносит в это спортивный азарт.

«После соревнований всех участников на берегу озера Харку ждет теплая баня», – сказал старейшина и пригласил всех заинтересованных принять участие в соревнованиях и попробовать свои силы.

Член организационной команды первого этапа по зимнему плаванию на озере Харку Эркки Касенурм сказал, что мероприятие, которое пройдет в бассейне под открытым небом на озере Харку, объединяет любителей зимнего плавания со всей Эстонии.

«Цель мероприятия – предложить любителям зимнего плавания спортивное развлечение и популяризировать закаливание», – сказал Касенурм и добавил, что дистанция для соревнований будет посильной всем любителям зимнего плавания, на месте будут руководители, которые, при необходимости, помогут участникам адаптироваться к соревнованиям.

Дистанция этапа по зимнему плаванию на озере Харку – 25 метров свободным стилем, 50 метров брассом и 25 метров кролем. Зачет пройдет по возрастным группам отдельно среди мужчин и женщин. В каждом виде будут награждены победители в своей возрастной группе отдельно среди мужчин и женщин.

Плата за участие в соревнованиях – 10 евро за каждый вид. Регистрация доступна до 21 октября 2022. Руководство и информация по регистрации можно найти по ссылке.