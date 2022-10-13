Поскольку ситуация в дорожном строительстве в Эстонии крайне критическая, в период с 2024 до 2026 года финансирование отрасли не может оставаться на низком уровне, установленном действующей государственной бюджетной стратегией, заявила в четверг на обсуждении темы финансирования государственного дорожного строительства министр экономики и инфраструктуры Рийна Сиккут.
Сиккут: в строительство дорог с 2024 года надо начинать вкладывать больше средств
«На содержание и сохранение дорожной сети в течение четырех лет запланировано в общей сложности 339 миллионов евро, в следующем году – 121 миллион евро, и этого явно мало», – заявила Сиккут в своем выступлении в Рийгикогу.
В то же время, Центр дорожных технологий уже в 2019 году оценил долг по ремонту дорог в 689 миллионов евро, а Эстонский союз строительства инфраструктуры оценивает долг по ремонту существующих дорог в четыре миллиарда евро и считает, что проблема будет только усугубляться. По словам Сиккут, она согласна с этими оценками.
По мнению министра, нынешняя ситуация в первую очередь связана с политическими решениями или их непринятием. «Ситуация, в которой мы находимся, возникла не только из-за влияния войны или воздействия энергетического кризиса, не говоря уже о коронавирусе. Это вопрос различных предпочтений на протяжении многих лет, вопрос об упущенных решениях и приоритете краткосрочного перед долгосрочным. Поэтому в этом году, когда мы принимали решения о бюджете следующего года, с одной стороны, расходы на оборону, инвестиции в оборону, и, учитывая рост цен и трудности, связанные с этим, реальное обеспечение доходов населения, включая компенсацию цен на энергоносители, с одной стороны, вполне понятно, были приоритетом. Это были два сквозных приоритета в переговорах по бюджету. Откровенно говоря, и никакого другого значимого инвестиционного решения на 2024 год и на последующие годы принято не было», – подчеркнула Сиккут.
По ее словам, основные опасения вызывает продолжающееся годами недофинансирование, к которому добавляется нестабильность и краткосрочный характер финансирования. «Если посмотреть, то действительно говорят, что у нас долг в четыре миллиарда за дороги. Из чего он складывается? Задолженность по ремонту почти 700 миллионов евро. На развитие дорожной сети, то есть на реализацию планов, прописанных в наших планах развития, не хватает чуть более двух миллиардов евро. Есть также разработки, связанные с шоссе Таллинн-Пярну-Икла и Таллинн-Тарту-Выру-Лухамаа. И доведение этих автомагистралей до уровня требований магистральной сети TEN-T, это расход еще на один миллиард евро», – перечислила министр.
Дополнительное давление связано с войной в Украине и вызванным ею повышением цен. «Если сказать честно, то на период государственной бюджетной стратегии в 2023-2026 годы объем средств на содержание дорог на последующие годы практически не увеличен, просто добавили европейские деньги, сумму, необходимую для софинансирования проектов Фонда сплочения, чтобы мы могли использовать эти европейские средства», – пояснила Рийна Сиккут.
«И в дальнейшем, поскольку эта ситуация настолько критична, то я не могу себе представить, что в 24-26 году это финансирование останется на уровне нынешних требований бюджетной стратегии, в эту сферу должно быть вложено больше денег», – подчеркнула министр.