Читательнице диагностировали депрессию: может ли она из-за этого остаться без водительских прав?

У Елены диагностирована депрессия, периодически она чувствует тревожность, но, как ей кажется, это не мешает ей управлять личным автомобилем. «В целом все в порядке, в эмоционально тяжелые дни я и сама не сяду за руль – вызову такси. Просто недавно услышала по телевизору или в каком-то подкасте, что в некоторых странах депрессия является достаточным поводом для отказа в праве управления транспортным средством. Стало интересно, а как с этим обстоят дела у нас», – говорит она.