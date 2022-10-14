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Читательнице диагностировали депрессию: может ли она из-за этого остаться без водительских прав?

Ольга Лебедева
Читательнице диагностировали депрессию: может ли она из-за этого остаться без водительских прав?
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Женщина за рулем.
Женщина за рулем. Фото: EGHStock/ Shutterstock

«Мне предстоит смена водительского удостоверения, требующая предъявления справки о состоянии здоровья. Закралось сомнение, а выдаст ли семейный врач мне ее вообще, если год назад я проходила лечение у психиатра, а сейчас принимаю антидепрессанты?» – спрашивает читательница Rus.Postimees Елена.

У Елены диагностирована депрессия, периодически она чувствует тревожность, но, как ей кажется, это не мешает ей управлять личным автомобилем. «В целом все в порядке, в эмоционально тяжелые дни я и сама не сяду за руль – вызову такси. Просто недавно услышала по телевизору или в каком-то подкасте, что в некоторых странах депрессия является достаточным поводом для отказа в праве управления транспортным средством. Стало интересно, а как с этим обстоят дела у нас», – говорит она.

Руководитель Tallinna Perearstikeskus Сийри Кяпа напомнила, что за справкой о состоянии здоровья водителям необходимо обращаться в свой центр семейных врачей: «Там проверят кровяное давление, зрение, уровень сахара в крови, спросят о хронических заболеваниях и употребляемых ежедневно лекарствах, а также измерят рост, вес и обхват шеи. Перед медосмотром нужно заполнить декларацию о здоровье, либо дигитально через digilugu.ee, либо на бумаге, которую выдаст медсестра».

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