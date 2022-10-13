Сегодня, 13 октября, на кладбище Рахумяэ в Тарту перезахоронены кости всех 238 человек, эксгумированных в середине сентября из братской могилы Раади.
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Галерея ⟩ Останки, найденные под советским памятником, тайно получили новое место упокоения
Останки, найденные под советским памятником, тайно получили новое место упокоения
В панихиде приняли участие духовный наставник Павловского прихода в Тарту и тартуский пробств Антс Тооминг, священник Эстонской апостольской православной церкви Стефан Фрайман, главный раввин Эстонии Шмуэль Кот и мэр Тарту Урмас Клаас.
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