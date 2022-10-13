Фото ⟩ Водитель мопеда попал под лесовоз

В 17:23 на шестом километре дороги Пярну-Яагупи-Кергу 35-летний мужчина на мопеде ZIPP Neken выехал на главную дорогу перед лесовозом Volvo FH, которым управлял 53-летний мужчина.

Скорая помощь доставила пострадавшего водителя мопеда в столицу в Северо-Эстонскую региональную больницу.

Авария произошла на дороге за пределами населенного пункта, где разрешена максимальная скорость 90 километров в час. По словам пресс-секретаря Департамента полиции и погранохраны Кристи Райдла, погода была ясной и солнечной.