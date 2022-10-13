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Фото ⟩ Водитель мопеда попал под лесовоз

Мерле Ралльманн
Водитель мопеда попал под лесовоз
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Вчера, 12 октября, вечером в волости Пыхья-Пярнумаа в Энге произошло ДТП, в котором пострадал один человек.

В 17:23 на шестом километре дороги Пярну-Яагупи-Кергу 35-летний мужчина на мопеде ZIPP Neken выехал на главную дорогу перед лесовозом Volvo FH, которым управлял 53-летний мужчина.

Скорая помощь доставила пострадавшего водителя мопеда в столицу в Северо-Эстонскую региональную больницу.

Авария произошла на дороге за пределами населенного пункта, где разрешена максимальная скорость 90 километров в час. По словам пресс-секретаря Департамента полиции и погранохраны Кристи Райдла, погода была ясной и солнечной.

У водителей есть права соответствующей категории, а водитель мопеда был в шлеме. «Водитель грузовика был трезв, возможное опьянение водителя мопеда установит экспертиза», – сказала Райдла и добавила, что точные обстоятельства ДТП будут установлены в ходе производства.

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