Несколько лет тюрьмы и запрет на въезд в Эстонию: итог попытки ввезти в страну пять килограммов наркотиков

В Пярну, во время проверки машины Volvo, которая въехала 16 июня из Латвии в Эстонию, полицией было найдено около пяти килограммов порошка, содержащего наркотические вещества.

4700 граммов порошка содержали 893 грамма амфетамина, а 246 граммов содержали 0,11 грамма карфентанила и 12,3 грамма метадона.

«Преступники смешивают наркотики с другими порошками, которые есть в доступе. Таким образом, при употреблении наркотиков, человек, не зная того, может потреблять всевозможную муку, измельченные корма для животных, креатин, стиральный порошок или даже токсичные вещества. Это делается для того,чтобы потребитель получил более сильное впечатление от действия наркотика», – сказала госпрокурор Лийза Нуут.

Доставленное в Эстонию вещество могло бы подвергнуть наркотическому опьянению более 80 000 человек, если бы оно не было найдено.

«Ничто так не доказывает опасность карфентанила, как тот факт, что 893 грамма чистого амфетамина могут одурманить почти 6 900 человек, а всего 0,11 грамма карфентанила достаточно, чтобы опьянение возникло у 73 000 человек. По этой же причине мы так сильно боремся с попаданием этих веществ в продажу – любой маленький просчет при дозировке или ошибочный выбор порошка при разбавлении вещества может оказаться чьей-то смертельной дозой», – сказала Нуут.

Суд приговорил 23-летнего мужчину к шести годам, а 23-летнюю женщину к пяти с половиной годам лишения свободы. После отбытия наказания они будут высланы из страны, и им будет установлен запрет на въезд в Эстонию на десять лет.