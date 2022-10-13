Языковой переход ⟩ Больше помощи и денег учителям, штраф за нарушение языковых требований вырастет в 14 раз

«С осени 2024 года детские сады перейдут на эстонский язык. В школах переход начинается с 1 и 4 классов и постепенно будет затрагивать следующие классы. Последний переходный год – 2029-2030 гг. С 2030-31 года в гимназиях и профессиональных училищах исчезнет так называемое соотношение 60/40», – сказал министр.

Лукас подчеркнул, что исключения будут касаться детей с особыми образовательными потребностями: государство обязуется оказывать поддержку таким детям в обучении на родном языке. «Если в школе будет хотя бы 10 учеников, которые хотят углубленного изучения своего языка и культуры, они это получат. В будущем также должен быть баланс, и вы сможете учить свой родной язык», – сказал он.

«Столь масштабный переход не может произойти быстро без интенсивной подготовительной работы. Лийна Керсна также выступила с рядом инициатив, которые ускорили этот процесс. Со следующего года в программах русскоязычных школ будет больше уроков эстонского языка. Вместо прежних двух часов будет четыре урока эстонского языка, а затем пять. Изменятся языковые требования. Уровень языковых требований по окончании основной школы повысится до уровня B2, что является единственным требованием для дальнейшего обучения в гимназии. По окончании гимназии учащийся должен будет знать язык на категорию C1», – сказал Лукас.