Сегодня в 12.00 состоялась очередная правительственная пресс-конференция, в которой приняли участие премьер-министр Кая Каллас, министр образования и науки Тынис Лукас и министр окружающей среды Мадис Каллас.
Языковой переход ⟩ Больше помощи и денег учителям, штраф за нарушение языковых требований вырастет в 14 раз
Главными темами пресс-конференции стали война в Украине, ситуация с СПГ-терминалом, перевод образования на эстонский.
В самом начале Кая Каллас осудила ракетный обстрел Киева и назвала действия российских военных террористическим актом, а также добавила, что Эстония, несмотря ни на что, будет поддерживать Украину.
Премьер также упомянула, что газоснабжение Эстонии этой зимой обеспечено. «Мы впервые создали запас газа для Эстонского государства, раньше его не было. У нас есть дополнительные возможности для получения газа, – заявила она. – Расход газа снизился с 5 ТВт/час до 3,5 ТВт/час. С помощью Министерства окружающей среды компании смогли перейти на другие источники энергии. Производительность плавучего терминала составляет 35 ТВт/ч. Эстонии требуется 3,5 ТВт/ч, то есть в 10 раз меньше. Финляндия не учитывала, что Россия полностью прекратит поставки им газа. Так что этот терминал для них единственный источник. Важно, чтобы в случае СПГ-терминала к эстонским и финским продавцам газа относились одинаково».
Премьер-министр Кая Каллас заявила на пресс-конференции правительства в четверг, что вопрос о возможности приоритетного доступа эстонских и финских компаний к терминалу сжиженного природного газа (СПГ), который будет пришвартован в финском порту Инкоо, правительство обсудит в четверг во второй половине дня на кабинетном совещании, пока же она не готова комментировать данную тему.
Министр образования и науки Тынис Лукас сообщил, что правительство одобрило проект перехода на обучение на эстонском языке, а также добавил, что этот процесс не будет быстрым.
«С осени 2024 года детские сады перейдут на эстонский язык. В школах переход начинается с 1 и 4 классов и постепенно будет затрагивать следующие классы. Последний переходный год – 2029-2030 гг. С 2030-31 года в гимназиях и профессиональных училищах исчезнет так называемое соотношение 60/40», – сказал министр.
Лукас подчеркнул, что исключения будут касаться детей с особыми образовательными потребностями: государство обязуется оказывать поддержку таким детям в обучении на родном языке. «Если в школе будет хотя бы 10 учеников, которые хотят углубленного изучения своего языка и культуры, они это получат. В будущем также должен быть баланс, и вы сможете учить свой родной язык», – сказал он.
«Столь масштабный переход не может произойти быстро без интенсивной подготовительной работы. Лийна Керсна также выступила с рядом инициатив, которые ускорили этот процесс. Со следующего года в программах русскоязычных школ будет больше уроков эстонского языка. Вместо прежних двух часов будет четыре урока эстонского языка, а затем пять. Изменятся языковые требования. Уровень языковых требований по окончании основной школы повысится до уровня B2, что является единственным требованием для дальнейшего обучения в гимназии. По окончании гимназии учащийся должен будет знать язык на категорию C1», – сказал Лукас.
Лукас подчеркнул, что на европейском пространстве пока есть только Молдова, в которой, кроме государственного языка, есть система образования на другом языке. «Это финансово невыполнимо, да и за 30 лет педагогической подготовки не велась подготовка учителей-предметников для русскоязычных школ. По этой причине и возникает вопрос качества образования», – отметил он.
Также слово взял министр окружающей среды Мадис Каллас, который поднял тему обязательства по депонированию углерода, установленное для сектора LULUCF (Land Use, Land-Use Change and Forestry – землепользование, его изменение и лесное хозяйство).
«Наш сектор LULUCF превратился в источник выбросов углерода, а не в секвестра, и это затрудняет достижение цели к 2030 году. Но надо постараться. Цель Эстонии всегда заключалась в том, чтобы добиться максимальной гибкости и облегчения потерь, на которые указывает сектор», – сказал Каллас, а также добавил, что климатические цели не должны ограничиваться объемами вырубки.
Журналисты поинтересовались у премьер-министра относительного относительно ситуации с обеспечением поставок газа. «Вы подтверждаете, что поставка газа гарантирована, но поставки для финнов и латышей ставятся под сомнение, будет ли их достаточно. Если будет очень суровая зима, каков наихудший сценарий?» – спросили у Каллас.
Премьер ответила, что она не пересчитывает молекулы, но может положиться на мнение экспертов и, прежде всего, на работу системы подачи газа.
«Шраф для учителей, не владеющих эстонским языком на уровне С1, увеличится в 15 раз. Сколько таких насчитывается всего? Когда начнут применять штрафы?» – поинтересовался журналист «Актуальной камеры».
Лукас: «Мы не собираемся бесконечно проверять и наказывать отдельных лиц. На данный момент за языковые нарушения взимается не такая и большая сумма (порядка 600 евро). Мы поднимем это значение до 9600 евро. Это должно повысить ответственность владельцев школ, а не отдельного учителя. Что касается надзора, то надзор за русскоязычными школами в настоящее время продолжается. Цель – все пересмотреть. Директор школы также должен быть активен в поиске учителей. Нас интересует ученик. Учащийся будет лучше учиться в школе, где учителя и директор лучше владеют эстонским языком».
Мадис Каллас: «В ходе обсуждений четко говорилось, куда направляется судно СПГ. Я сам ездил с проверкой в Палдиски. Alexela и Infortar проделали впечатляющую работу. Это определенно не одноразовые инвестиции. Критика в адрес Сиккут была несправедливой, так как с самого начала было известно, что судно может отправиться в Финляндию».