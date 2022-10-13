Сын Ральфа Шумахера сломал позвонок в результате аварии

В минувший уикенд Шумахер участвовал в гонке в Хоккенхайме и столкнулся с Томасом Прейнингом. 20-летнему пилоту оказали медицинскую помощь на месте, но не сочли травму серьезной.

«Когда Давид приехал домой, то продолжал жаловаться на боли в спине. Мы отправились в больницу, чтобы сделать МРТ. Оказалось, что у него сломан поясничный позвонок, и ему придется восстанавливаться порядка шести недель», – цитирует Ральфа Шумахера Motorsport.