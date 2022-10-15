Персона ⟩ Легендарный тренер Яак Салуметс закрыл тему советского баскетбола

Вполне очевидна связь фильма «Калев» с другой спортивной драмой, вышедшей пять лет назад, – российским «Движением вверх», рассказывающий о победе баскетболистов СССР над сборной США в финале мюнхенской Олимпиады 1972 года. Тогда за три добавленные секунды Александр Белов сумел реализовать очко и порадовать советскую власть к 65-летию большевистского переворта. Непобедимые американцы были не просто огорчены. Они по сей день при каждом удобном случае вспоминают «несправедливую» и «случайную» победу русских. Это была весьма нервная история, развернувшаяся на фоне нападения палестинских боевиков на спортсменов Израиля, что сделало Олимпиаду печально знаменитой и чуть не привело к отмене оставшихся стартов. Об этом эпизоде немало было снято кинофильмов и написано книг. Что касается «Движения вверх», то российские патриоты остались недовольны картиной из-за ее недостаточного патриотизма, тогда как менее просоветская публика была, напротив, разочарована его шаблонной ностальгической восторженностью.

За все надо платить

Киноиндустрия Эстонии не могла не вступить во взаимодействие с этим сюжетом. Дело в том, что Салуметс, переживший пик личной славы на фоне пробуждения нации в 1991 году, в пору глубокого застоя состоял в сборной СССР, но на Олимпиаду не попал. В 1970 году возглавивший сборную ленинградец Владимир Кондрашин пригласил 20-летнего игрока, который незадолго до того сыграл в товарищеском матче студенческой сборной Эстонской ССР с молодежным составом США, где эстонцам удалось одержать победу. Такое не могло остаться незамеченным. Но через два года вместо Салуметса в Мюнхен поехал Геннадий Вольнов, который двумя годами ранее был, напротив, выведен из состава сборной. Он был старше Салуметса ровно на 10 лет, и Олимпиада стала финальным аккордом его блистательной карьеры 1960-х. Неизвестно, что было у Салуметса на душе. Как человек выдержанный и опытный, сегодня он отзывается о той замене с улыбкой.