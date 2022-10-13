Парламентские фракции Центристской партии и Консервативной народной партии Эстонии (EKRE) подготовили вотум недоверия министру экономики и инфраструктуры Рийне Сиккут (Социал-демократическая партия), которая, по их мнению, недостаточно решительно отстаивала интересы Эстонии и передала СПГ-судно Финляндии.
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Вотум недоверия ⟩ Центристы и EKRE: министр Сиккут сознательно и злонамеренно ввела людей в заблуждение
Центристы и EKRE: министр Сиккут сознательно и злонамеренно ввела людей в заблуждение
«Мы начнем сбор подписей в понедельник, – подтвердил председатель фракции Центристской партии Яанус Карилайд. – Поскольку новая информация добавляется каждый день, мы готовы при необходимости дополнить текст вотума недоверия».
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