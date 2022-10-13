Вотум недоверия ⟩ Центристы и EKRE: министр Сиккут сознательно и злонамеренно ввела людей в заблуждение

«Мы начнем сбор подписей в понедельник, – подтвердил председатель фракции Центристской партии Яанус Карилайд. – Поскольку новая информация добавляется каждый день, мы готовы при необходимости дополнить текст вотума недоверия».

«Министр экономики и инфраструктуры Эстонской Республики Рийна Сиккут потеряла доверие как министр, поскольку действовала скрытно и злонамеренно в связи с доставкой СПГ-судна в порт Палдиски и обеспечением безопасности поставок сжиженного природного газа в Эстонию», – пишут партии в документе.