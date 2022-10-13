Пт, 14.10.2022
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать
Для подписчиков

Вотум недоверия ⟩ Центристы и EKRE: министр Сиккут сознательно и злонамеренно ввела людей в заблуждение

Лоора-Элизабет Ломп
Центристы и EKRE: министр Сиккут сознательно и злонамеренно ввела людей в заблуждение
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments 2
Представители фракций EKRE и Центристской партии.
Представители фракций EKRE и Центристской партии. Фото: Madis Veltman

Парламентские фракции Центристской партии и Консервативной народной партии Эстонии (EKRE) подготовили вотум недоверия министру экономики и инфраструктуры Рийне Сиккут (Социал-демократическая партия), которая, по их мнению, недостаточно решительно отстаивала интересы Эстонии и передала СПГ-судно Финляндии.

«Мы начнем сбор подписей в понедельник, – подтвердил председатель фракции Центристской партии Яанус Карилайд. – Поскольку новая информация добавляется каждый день, мы готовы при необходимости дополнить текст вотума недоверия».

«Министр экономики и инфраструктуры Эстонской Республики Рийна Сиккут потеряла доверие как министр, поскольку действовала скрытно и злонамеренно в связи с доставкой СПГ-судна в порт Палдиски и обеспечением безопасности поставок сжиженного природного газа в Эстонию», – пишут партии в документе.

Ключевые слова
Наверх