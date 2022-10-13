Пятикратный олимпийский чемпион Йоханнес Клэбо может пропустить открытие сезона в Бейтостолене (19-21 ноября), передает sports.ru. Лыжник все еще не восстановился после травмы бедра. Об этом сообщил тренер норвежских спринтеров Арильд Монсен.
Клэбо может пропустить открытие сезона в Бейтостолене из-за травмы
Клэбо может пропустить открытие сезона в Бейтостолене из-за травмы
«Неясно, выйдет ли он на старт в Бейтостолене. Мы не станем рисковать, главная цель – чемпионат мира в Планице. Выздоровление приближается, однако на это уходит чрезвычайно много времени», – сказал Монсен.
Клэбо может также пропустить старты на последующих этапах Кубка мира вплоть до Рождества. По словам Монсена, Йоханнес выступит только в дистанционных гонках.
18 октября Клэбо отправится на высотный сбор в Ливиньо, где пробудет до 12 ноября.
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