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Клэбо может пропустить открытие сезона в Бейтостолене из-за травмы

rus.postimees.ee
Клэбо может пропустить открытие сезона в Бейтостолене из-за травмы
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Йоханнес Клэбо.
Йоханнес Клэбо. Фото: Sergei Bobylev

Пятикратный олимпийский чемпион Йоханнес Клэбо может пропустить открытие сезона в Бейтостолене (19-21 ноября), передает sports.ru. Лыжник все еще не восстановился после травмы бедра. Об этом сообщил тренер норвежских спринтеров Арильд Монсен.

«Неясно, выйдет ли он на старт в Бейтостолене. Мы не станем рисковать, главная цель – чемпионат мира в Планице. Выздоровление приближается, однако на это уходит чрезвычайно много времени», – сказал Монсен.

Клэбо может также пропустить старты на последующих этапах Кубка мира вплоть до Рождества. По словам Монсена, Йоханнес выступит только в дистанционных гонках.

18 октября Клэбо отправится на высотный сбор в Ливиньо, где пробудет до 12 ноября.

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