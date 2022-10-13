Тайно записывавший партийные собрания молодой политик покинул ряды соцдемов

«Признаю, что мои поиски на эстонском партийном ландшафте пока что дали мало результатов, но я надеюсь найти в этом успех в будущем, но ни в коем случае не в ущерб принципам. Пока в Эстонии не будет достигнуто брачное равенство, не будет обеспечено гендерное равенство и не будет преодолен климатический кризис, я не могу говорить об уходе из политики», – поясняет он.

Комментарий руководителя тартуского отделения Социал-демократической партии Кадри Леэтмаа:

Замещающий член горсобрания Карл Аарон Адсон вышел из фракции Тартуского городского собрания и из Социал-демократической партии.

В связи с использованием на заседании горсобрания неэтичного метода работы – тайной записи – социал-демократы Тарту не видят возможности дальнейшего сотрудничества с Адсоном.

По словам Кадри Леэтмаа, Адсон объявил о своем выходе из фракции горсобрания и из партии после обсуждения в правлении социал-демократов, где было предложено передать дело Адсона в суд чести партии.

Карл Аарон Адсон тайно записывал собрание тартуского отделения соцдемов 29 сентября, на котором велась подготовка к предстоящим выборам. 10 октября собралось правление тартуского отделения, которое признало тайную запись неэтичной и передало поведение Адсона на рассмотрение партийного суда чести. После этого Адсон объявил о своем выходе из фракции горсобрания и из партии.

Причины, приведенные Адсоном в социальных сетях, надуманы и безосновательны и приукрашивают его неэтичные действия.

Адсон: записывал, чтобы защитить себя

Postimees попросил Адсона прокомментировать обвинение в секретной записи. Адсон признал, что действительно записал одну из встреч.

«Мне пришлось записать, так как это предназначалось для моей защиты», – пояснил он и добавил, что не делился записью с третьими лицами и уже удалил ее.

«Зачем я это сделал? Рабочая среда такова, что я просто обязан был это сделать. Если мне нужно было доказать свои слова или слова других, это был единственный вариант. В таком случае будут иметься доказательства, – рассуждает он. – Я записал только одно заседание правления».

Он продолжил: «Это, например, нужно было при дополнении протокола. А именно, приехал один министр и обругал нас всех в лицо. И для того, чтобы это можно было добавить в протокол, я использовал запись».