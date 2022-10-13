Молодой политик и член Тартуского городского собрания Карл Аарон Адсон объяснил сегодня в социальной сети, почему он решил покинуть Социал-демократическую партию и фракцию соцдемов в Тартуском городском собрании.
Тайно записывавший партийные собрания молодой политик покинул ряды соцдемов
«Признаю, что мои поиски на эстонском партийном ландшафте пока что дали мало результатов, но я надеюсь найти в этом успех в будущем, но ни в коем случае не в ущерб принципам. Пока в Эстонии не будет достигнуто брачное равенство, не будет обеспечено гендерное равенство и не будет преодолен климатический кризис, я не могу говорить об уходе из политики», – поясняет он.
Комментарий руководителя тартуского отделения Социал-демократической партии Кадри Леэтмаа:
Замещающий член горсобрания Карл Аарон Адсон вышел из фракции Тартуского городского собрания и из Социал-демократической партии.
В связи с использованием на заседании горсобрания неэтичного метода работы – тайной записи – социал-демократы Тарту не видят возможности дальнейшего сотрудничества с Адсоном.
По словам Кадри Леэтмаа, Адсон объявил о своем выходе из фракции горсобрания и из партии после обсуждения в правлении социал-демократов, где было предложено передать дело Адсона в суд чести партии.
Карл Аарон Адсон тайно записывал собрание тартуского отделения соцдемов 29 сентября, на котором велась подготовка к предстоящим выборам. 10 октября собралось правление тартуского отделения, которое признало тайную запись неэтичной и передало поведение Адсона на рассмотрение партийного суда чести. После этого Адсон объявил о своем выходе из фракции горсобрания и из партии.
Причины, приведенные Адсоном в социальных сетях, надуманы и безосновательны и приукрашивают его неэтичные действия.
Адсон: записывал, чтобы защитить себя
Postimees попросил Адсона прокомментировать обвинение в секретной записи. Адсон признал, что действительно записал одну из встреч.
«Мне пришлось записать, так как это предназначалось для моей защиты», – пояснил он и добавил, что не делился записью с третьими лицами и уже удалил ее.
«Зачем я это сделал? Рабочая среда такова, что я просто обязан был это сделать. Если мне нужно было доказать свои слова или слова других, это был единственный вариант. В таком случае будут иметься доказательства, – рассуждает он. – Я записал только одно заседание правления».
Он продолжил: «Это, например, нужно было при дополнении протокола. А именно, приехал один министр и обругал нас всех в лицо. И для того, чтобы это можно было добавить в протокол, я использовал запись».
Адсон объяснил в социальной сети, что ограниченное сотрудничество между региональным руководителем и правлением сыграло важную роль в его решении. «У нас были принципиальные разногласия по поводу того, за что стоять и как это делать. Моя цель – сдержать обещания, данные жителям Тарту перед выборами. У меня такое ощущение, что в текущей ситуации реализовать их достаточно успешно невозможно», – пояснил Адсон.
«Меня также беспокоит общая смена направления партии – мы ищем сторонников в тылу EKRE в то время, когда наши собственные прогрессивные избиратели расходятся в другие места. Следует смотреть в будущее, а не тосковать по прошлому», – говорит молодой политик.
Он также глубоко обеспокоен деятельностью молодежного совета партии. «Сообщения часто вредны для демократии и социальной сплоченности. Много раз люди спрашивали меня, что происходит, и каждый раз мне приходилось отвечать, что я сам не знаю», – заявил Адсон.
Пытался внести изменения
«Я пытался изменить этот курс изнутри, потому что знал, что это также и моя партия и ее надо сберечь», – написал он. По его объяснению, продолжать оставаться в партии и фракции было бы несправедливо по отношению к его избирателям, молодым, прогрессивно настроенным, а зачастую и представителям групп меньшинств. По словам Адсона, соцдемы все больше отходят от этих ценностей и больше не отстаивают интересы этих людей.
«Я всегда занимался политикой, основываясь на своей совести, и, уверяю вас, это не изменится. Я хочу поблагодарить вас за это захватывающее путешествие, в котором вы меня сопровождали, но уверяю, что буду продолжать неустанно и твердо работать от имени своих избирателей в городском собрании, – написал Адсон. – Я очень уважаю многих членов партии и желаю им успеха».
Адсон присоединился к социал-демоктарам 14 июля 2020 года. Он получил 111 голосов на прошлогодних выборах в местные органы власти.