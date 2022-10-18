Гасан Гусейнов ⟩ Путин и царь Ксеркс: как уничтожить царство в погоне за его величием

Ксеркс был суеверен. А суеверие бывает мелким, то есть имеющим чисто магическую природу. Убить соперника и завладеть его глазом, сделать кубок из его черепа или вот, как Ксеркс, присвоить чужих богов. Подавление Вавилонского царства сопровождалось разграблением храмов. Ксеркс велел перевезти в Персеполь золотую статую Мардука, бога-покровителя Вавилона. А другой правитель? В мечтах добраться до Киева он велел установить в непосредственной близости от Кремля статую киевского князя Владимира. Но истукан не помог – то ли обиделся на слишком низкий пьедестал, то ли просто оказался ненастоящим, непохожим. В общем, отказался дать санкцию на откровенное издевательство над историей.

Но – нет спойлерству! Читайте дальше Геродота, и вы увидите настоящую фата-моргану российской истории первой четверти XXI века.

Не нужно быть пророком, чтобы понять близость финала. Сколько бы этот финал ни длился, он, скорее всего, впишется в траекторию последних лет Ксеркса. Устранение Ксеркса даже трудно назвать заговором. Да и вообще, что такое «заговор»? Это всегда – спецоперация самого правителя. Вот царь окружает себя людьми по своему выбору. Чем дольше он сидит на троне, тем сильнее он должен бояться заговора. Чем вернее и ближе ему друзья, окружающие престол, и чем больше становится этих соратников, тем выше – нет, даже не вероятность, а глубина подготовки и осуществления заговора.